Za ovim su haljinama svi ludi: Brend koji viđamo posvuda, od Instagrama do crvenih tepiha i kraljevskog vjenčanja

U modnom smislu godinu na zalasku obilježile su haljine relativno nepoznatih brendova koje su postale veliki hit na Instagramu. Modeli haljina popularnog modnog brenda The Vampire's Wife, osim na najutjecajnijoj društvenoj mreži na svijetu, sveprisutan su prizor na crvenim tepisima, a ovog svibnja postale su omiljen odabir uzvanica kraljevskog vjenčanja Meghan Markle i princa Harryja

Zahvaljujući univerzalno laskavoj silueti, jednostavnom okruglom ovratniku, dužini do pola lista i rukavima do lakta ukrašenim volanima, haljine brenda The Vampire's Wife s pravom su postale omiljeni odabir it djevojaka.