OONA CHAPLIN

Stilski iskorak: Zapanjujuća haljina s odvažnim odmakom ukrala je show

E. K.

12.12.2025 u 14:27

Oona Chaplin
Oona Chaplin Izvor: Profimedia / Autor: Steve Vas / imago stock&people / Profimedia
Oona Chaplin, unuka legendarnog Charlieja Chaplina, svojim je stajlingom nadahnutim bajkovitim i pomalo gotičkim lookom očarala sve na londonskoj premijeri novog nastavka 'Avatara'

Premijera filma 'Avatar: Fire and Ash' Jamesa Camerona upriličena u Londonu bila je u znaku glamurozne verzije gotičke estetike koju je savršeno prezentirala Oona Chaplin, unuka proslavljenog Charlieja Chaplina.

U moru šljokica i klasičnih božićnih premijernih toaleta, njezina crna, savršeno dizajnirana haljina s odvažnim twistom izdvojila se kao jedan od najzanimljivijih lookova te večeri.

Oona Chaplin Izvor: EPA / Autor: Tolga Akmen

Duga crna večernja haljina, s dugim rukavima i prozirnim dijelovima koji daju dojam 'gole kože' bez vulgarnosti, pokazala se punim pogotkom za prelijepu glumicu koje se mnogi sjećaju i po ulozi Talise Maegyr, odnosno Talise Stark u seriji 'Igra prijestolja'.

Chic stajling

Atraktivna kreacija s gornjim dijelom od čipke koji ima efekt bodyja ispod transparentne haljine, dobro joj je pristajala, dok je donji dio potpuno otkrio noge, što je stvorilo savršen balans između dramatičnog i minimalističkog.​

Izvor: EPA / Autor: EPA

Strateški postavljeni dijelovi načinjeni od prozirne tkanine uspješno naglašavaju njezinu figuru te ostavljaju dovoljno tkanine da silueta djeluje sofisticirano, a ne previše razgolićeno.

Oona je uz haljinu kombinirala statement naušnice i vrlo diskretan ostatak nakita. Duga kosa bila joj je stilizirana u mekane valove podignute u polurep, a make-up je stavio fokus na oči uz prirodan ton ruža za usne.

Njezino se smjelo modno izdanje uspješno nadovezuje na lik iz 'Avatara', ratnicu Varang koju tumači u filmu – snažno je, mračno i pomalo mistično.

