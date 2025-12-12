Stilski iskorak: Zapanjujuća haljina s odvažnim odmakom ukrala je show

Premijera filma 'Avatar: Fire and Ash' Jamesa Camerona upriličena u Londonu bila je u znaku glamurozne verzije gotičke estetike koju je savršeno prezentirala Oona Chaplin , unuka proslavljenog Charlieja Chaplina .

U moru šljokica i klasičnih božićnih premijernih toaleta, njezina crna, savršeno dizajnirana haljina s odvažnim twistom izdvojila se kao jedan od najzanimljivijih lookova te večeri.

Duga crna večernja haljina, s dugim rukavima i prozirnim dijelovima koji daju dojam 'gole kože' bez vulgarnosti, pokazala se punim pogotkom za prelijepu glumicu koje se mnogi sjećaju i po ulozi Talise Maegyr, odnosno Talise Stark u seriji 'Igra prijestolja'.

Chic stajling

Atraktivna kreacija s gornjim dijelom od čipke koji ima efekt bodyja ispod transparentne haljine, dobro joj je pristajala, dok je donji dio potpuno otkrio noge, što je stvorilo savršen balans između dramatičnog i minimalističkog.​