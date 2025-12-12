Stilski iskorak: Zapanjujuća haljina s odvažnim odmakom ukrala je show

Oona Chaplin, unuka legendarnog Charlieja Chaplina, svojim je stajlingom nadahnutim bajkovitim i pomalo gotičkim lookom očarala sve na londonskoj premijeri novog nastavka 'Avatara'
Premijera filma 'Avatar: Fire and Ash' Jamesa Camerona upriličena u Londonu bila je u znaku glamurozne verzije gotičke estetike koju je savršeno prezentirala Oona Chaplin, unuka proslavljenog Charlieja Chaplina.
U moru šljokica i klasičnih božićnih premijernih toaleta, njezina crna, savršeno dizajnirana haljina s odvažnim twistom izdvojila se kao jedan od najzanimljivijih lookova te večeri.
Duga crna večernja haljina, s dugim rukavima i prozirnim dijelovima koji daju dojam 'gole kože' bez vulgarnosti, pokazala se punim pogotkom za prelijepu glumicu koje se mnogi sjećaju i po ulozi Talise Maegyr, odnosno Talise Stark u seriji 'Igra prijestolja'.
Chic stajling
Atraktivna kreacija s gornjim dijelom od čipke koji ima efekt bodyja ispod transparentne haljine, dobro joj je pristajala, dok je donji dio potpuno otkrio noge, što je stvorilo savršen balans između dramatičnog i minimalističkog.
Strateški postavljeni dijelovi načinjeni od prozirne tkanine uspješno naglašavaju njezinu figuru te ostavljaju dovoljno tkanine da silueta djeluje sofisticirano, a ne previše razgolićeno.
Oona je uz haljinu kombinirala statement naušnice i vrlo diskretan ostatak nakita. Duga kosa bila joj je stilizirana u mekane valove podignute u polurep, a make-up je stavio fokus na oči uz prirodan ton ruža za usne.
Njezino se smjelo modno izdanje uspješno nadovezuje na lik iz 'Avatara', ratnicu Varang koju tumači u filmu – snažno je, mračno i pomalo mistično.