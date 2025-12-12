Elegantna kraljica ne odustaje od svog omiljenog modnog dodatka

Kraljica Maxima svoju je modnu formulu dovela do savršenstva te u svakoj prigodi briljira izborom stajlinga

Kad se radi o stilu, mnogi se slažu da upravo nizozemska kraljica Maxima uživa u stilskim eksperimentima koji podrazumijevaju zanimljive detalje, upečatljive boje, smjele krojeve...

Za razliku od konzervativnijeg pristupa nekih članica kraljevskih obitelji, Maximi nisu strane ni neobične, dramatične siluete i neočekivane kombinacije te rado i često bira vibrantne crvene, jarke plave i moćne zelene tonove koji su s vremenom postali njezin zaštitni znak. Nizozemska kraljica uvijek nosi odjeću sa samopouzdanjem i stavom, pokazujući da se protokol i osobni stil mogu savršeno uskladiti, pa ne čudi to da je mnogi smatraju modnom ikonom s europskih kraljevskih dvora.

Kraljica Maxima Izvor: EPA





U sivim tonovima Prilikom dolaska u Rijswijk, gdje je razgovarala o sveprisutnoj temi femicida, karizmatična kraljica odabrala je stajling koji savršeno spaja ozbiljnost teme s njezinom prepoznatljivom kraljevskom elegancijom nadahnutom i južnoameričkim nasljeđem jer je rođena u Argentini. Ljubiteljica statement komada, koje kombinira s puno stila, nije ni ovoga puta razočarala.

Izvor: EPA