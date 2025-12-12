Elegantna kraljica ne odustaje od svog omiljenog modnog dodatka

Kraljica Maxima svoju je modnu formulu dovela do savršenstva te u svakoj prigodi briljira izborom stajlinga
Kad se radi o stilu, mnogi se slažu da upravo nizozemska kraljica Maxima uživa u stilskim eksperimentima koji podrazumijevaju zanimljive detalje, upečatljive boje, smjele krojeve...
Za razliku od konzervativnijeg pristupa nekih članica kraljevskih obitelji, Maximi nisu strane ni neobične, dramatične siluete i neočekivane kombinacije te rado i često bira vibrantne crvene, jarke plave i moćne zelene tonove koji su s vremenom postali njezin zaštitni znak.
Nizozemska kraljica uvijek nosi odjeću sa samopouzdanjem i stavom, pokazujući da se protokol i osobni stil mogu savršeno uskladiti, pa ne čudi to da je mnogi smatraju modnom ikonom s europskih kraljevskih dvora.
U sivim tonovima
Prilikom dolaska u Rijswijk, gdje je razgovarala o sveprisutnoj temi femicida, karizmatična kraljica odabrala je stajling koji savršeno spaja ozbiljnost teme s njezinom prepoznatljivom kraljevskom elegancijom nadahnutom i južnoameričkim nasljeđem jer je rođena u Argentini.
Ljubiteljica statement komada, koje kombinira s puno stila, nije ni ovoga puta razočarala.
Sivi kaput sa zanimljivim rukavima poput pelerine pokazao se odličnim potezom, a uparila ga je s elegantnom haljinom u lijepoj nijansi sivozelene i, dakako, stiletticama od brušene kože u istom tonu sive.
Ovakav look naglašava profesionalnost i autoritet, ali uz ženstvenu notu, što je tipično za njezin dnevni working royal stil.
Stajling je zaokružila diskretnim nakitom i svojim omiljenim dodatkom, neobičnim damskom 'tokicom', šeširom bez oboda, dok je u rukama nosila strukturiranu torbicu u boji usklađenoj s kostimom.
Kosa joj je bila stilizirana u blage valove dok joj je make up bio u nude tonovima, s naglaskom na uredne obrve i blago istaknute oči.