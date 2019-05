Starenje ili operacije? Nekad su se svi divili ljepoti Lane Del Rey, danas izgleda drastično drukčije

Paparazzi su 33-godišnju glazbenicu koja se posljednjih godina povukla iz javnosti uhvatili tijekom dolaska na večernju misu u Los Angelesu. Sudeći po fotografijama nestao je upečatljivi retro stil Lane Del Rey na kakav smo je naviknuli gledati, a koji je mnogima bio inspiracija

Uz to američka pjevačica, koja je do 2018. godine prodala 15 milijuna albuma diljem svijeta, vidljivo je, nakupila je nekoliko kilograma. Iako više ne nalikuje na ljepoticu kakvoj su se nekad divili, mnogima je njeno opuštenije izdanje došlo kao odmor za oči.

A post shared by Lana Del Rey (@lanadelrey) on Apr 24, 2019 at 3:22pm PDT

View this post on Instagram

U svibnju se počela povlačiti po medijima nakon što je glazbenik Moby opisao njihov izlazak iz 2006. u svojim memoarima 'Then It Fell Apart'. Među ostalim je spomenuo kako su se ljubili, ali pjevačica to nije komentirala.