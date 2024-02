Šljokice od glave do pete: Maja Ciglenečki u haljini brenda koji bira Kate Middleton

A za veliku završnicu Dore koja je otkrila ime glazbenika koji će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u Malmöu u svibnju ove godine, Maja je posegnula za brendom s kojim je praktički nemoguće pogriješiti. Na pozornicu je izašla u dugačkoj haljini koju su u potpunosti prekrivale šljokice, a iza ovo glamuroznog dizajna krije se brend Self Portrati, jedan od omiljenih brendova Kate Middleton. Naime, vojvotkinja od Cambridega upravo haljine ovog britanskog brenda bira za posebna događanja, a kada god se pojavila u Self Portait haljini s naborima i odgovarajućem sakou to izazove pravu senzaciju.