Slavna pjevačica albanskih korijena progovorila: 'Volim svoje tijelo i obline i dosta mi je prozivki jer me to vrijeđa'

Kada je u siječnju na svom Instagramu otkrila kako je od eminentnih modnih dizajnera, za dodjelu prestižnih glazbenih nagrada Grammy, dobila odbijenicu, otkrivši kako nitko zbog njezinih oblina i konfekcijskog broja, nije želio dizajnirati joj haljinu, Bebe Rexha tek je sada o svemu progovorila

Tijekom intervjua 29-godišnja pjevačica je izjavila: 'Volim svoje tijelo, svoje obline, no dosta mi je prozivki na račun tih oblina jer to me vrijeđa. Bila sam nominirana u dvije kategorije Grammyja, moji roditelji su samo zbog toga stigli ovdje, a kada mi je prijatelj rekao da nitko ne želi da nosim njegove kreacije, to me doista uzrujalo.'