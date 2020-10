Šiške su hit ove sezone, a ove Francuskinje otkrile su svoje tajne stiliziranja

Šiške, osobito one tzv. 'zavjesa' stila ili francuske kako ih ponegdje zovu, ove su sezone apsolutni imperativ, a francuske ikone stila itekako imaju iskustva kad je u pitanju njihovo stiliziranje

Model i glazbena producentica Caroline de Maigret, jedna od autorica bestselera 'How to be Parisian', koju je napisala s autoricama Anne Berest, Audrey Diwan i Sophie Mas, također godinama nosi ravne šiške koje su također njezin zaštitni znak uz stepenasto ošišanu kosu koja nikad nije savršeno ispeglana već pomalo rokerski razbarušena što daje poseban štih njezinoj frizuri.