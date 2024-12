O ovim simptomima demencije malo se govori

Uz to, demencija sa sobom donosi još jedan simptom, o kojem se malo govori, a toliko je čest. Naime, osobe koje pate od Alzheimera, Parkinsona i sličnih oboljenja vrlo često pate i od intenzivnih promjena raspoloženja - koja teško padaju i njima, ali i onima koji o njima skrbe.

Takve nagle promjene posebno su teške upravo za voljene osobe, posebno kada dolazi do izljeva agresije ili, pak, potpunog potonuća u depresiju. A osim emocija, osobe oboljele od demencije nerijetko kao i da promjene osobnost te svojim najmilijima postaju gotovo neprepoznatljivi.

'Treba znati da nitko nije kriv za to. Kada to uzmemo u obzir, manje će nas voljena osoba uzrujati', rekao je dr. Nathaniel Chin u razgovoru za New York Times.

Zašto dolazi do promjena raspoloženja kod oboljelih od demencije

Promjene osobnosti i raspoloženja često su uzrokovane propadanjem dijelova mozga koji upravljaju pažnjom, učenjem, osjećajima i drugim sposobnostima.