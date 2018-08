Samopouzdanje je glavni sastojak osobnog napretka

7 sekundi je potrebno za stvaranje prvog dojma. A znate li da 55% uloge u tome igra vaš izraz lica, odnosno vaš osmijeh?

Nepravilni zubi, oni pokvareni, ili nedostatak samo jednog zuba, kroz godine, može imati ogroman utjecaj na našu psihu i samu sliku koju imamo o sebi. Činjenica da iz dana u dan gledamo identičnu sliku u ogledalu, a ništa ne poduzimamo stavlja nas i naše samopouzdanje u kritičan položaj, a možda najgore od svega je što nama ta slika postaje normalna – kroz neko vrijeme više ni ne primjećujemo da je nešto 'krivo'. Dok nas istovremeno samopouzdanje koči u sve više socijalnih kontakata i u konačnici ostvarenju svojeg potencijala. Nije li to jedna od onih stvari koje bi trebali osvijestiti, pogotovo danas u vrijeme velikog napretka estetske dentalne medicine? Zub ili zubi koji nedostaju vječiti su podsjetnik da skrivamo svoj osmijeh pred drugima, a samim time smo oduzeli jedinu šansu za ostavljanje dobrog prvog dojma.

Od sada je moguće imati potpuno novi osmijeh u samo jednom posjetu stomatologu zahvaljujući metodi - ALL-on-4-. Upravo je zadivljujuća činjenica da pacijenti koji su ostali bez zubi ili dijela zubi, s ovim tretmanom nakon samo 24 sata dobivaju potpuno nove zube i blistav osmijeh pri izlasku iz stomatološke ordinacije. Riječ je o metodi ugradnje fiksno-protetskog nadomjestka fiksiranog na samo četiri najkvalitetnija titanska Nobel biocare implantata unutar 24 sata. To ju čini brzom i minimalno invazivnom, a bezubi ili djelomično obezubljeni pacijenti tako nakon samo jednog posjeta dobivaju fiksni most koji zadovoljava sve funkcijske i estetske zahtjeve samog pacijenta. Ovaj revolucionarni tretman u stomatologiji među prvima u Hrvatskoj počeo provoditi dr.med.dent. Marko Miličić, specijalist oralne kirurgije i implantologije iz stomatološke poliklinike TIM DENT Miličić. Zahvaljujući iskustvu ugradnje više od 5000 implantata godišnje, uspješno riješenim najzahtjevnijim slučajevima dentalne implantologije, dr. Marko Miličić ubraja se među vodeće hrvatske oralne kirurge. Ono što je pacijentima svakako najvažnije je da sam zahvat traje vrlo kratko, a nakon samo jednog posjeta oralnom kirurgu pacijent unutar 24sata od operacije dobiva fiksni most i funkcionalne zube.