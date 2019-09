Riješite se neugodnih mirisa: Kako očistiti perilicu posuđa u četiri jednostavna koraka

Perilica posuđa bi barem u teoriji trebala uvijek biti čista, no znamo da praksi baš to i nije tako. Prljavština i masnoća se uglavnom skupljaju po rubovima i oko zaštitne gume što s vremenom dovodi i do pojave neugodnih mirisa, ali i smanjene učinkovitosti pranja

Jednom dnevno: Uklonite iz unutrašnjosti ostatke hrane Neka vam prijeđe u naviku svakodnevno čišćenje unutrašnjosti, odnosno uklanjanje komadića hrane koje su ostali nakon pranja (komadići tjestenine, grašak, grah…) jer ćete tako uostalom spriječiti pojavu neugodnih mirisa. Izvucite donju ladicu i uklonite papirnatom salvetom komadiće hrane. Činite to nakon svakog pranja, a na ovaj ćete 'posao' izgubiti svega par sekundi.