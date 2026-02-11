Repriza nakon 25 godina: Iskopirala je svoj slavni look iz 2001., a mnogi kažu da sada izgleda još bolje

Dvadeset i pet godina nakon što je dobila svoju prvu nominaciju za Oscara, Kate Hudson vratila se na 98. godišnji ručak nominiranih, noseći istu frizuru od prije dva desetljeća
Hudson se ovog utorka pojavila na zvijezdama ispunjenom događanju u The Beverly Hiltonu s prljavo plavom kosom stiliziranom na razdjeljak sa strane. Izgled je bio očita posveta frizuri koju je nosila na ručku nominiranih za Oscare 2001. godine, kada je bila nominirana za najbolju glumicu za svoju izvedbu u filmu 'Korak do slave'. Ove godine nominirana je za najbolju glumicu za utjelovljenje Claire Sardine u filmu 'Song Sung Blue'.
Hudson je odabrala Lanvinov look iz pre-fall kolekcije brenda za 2026. godinu. Njezina satenska haljina bez rukava, u jarkocrvenoj nijansi, bila je stilizirana s kožnim rukavicama do lakta i elegantnim remenom.
Crno-bijele slingback cipele, dijamantne 'huggie' naušnice i koktel prsten Davida Webba zaokružili su ansambl Kate Hudson. Jantarni dragulj, vrijedan vrtoglavih 87.000 dolara, također je ukrašen dijamantima marquise reza te sadrži okvir od 18-karatnog zlata i platine.
Za razliku od njezine estetike ravne kose iz 2001., Hudson je ovoga puta pokazala meke, glatke valove. Prednji pramenovi bili su slično odmaknuti od čela i pričvršćeni kopčom; ostatak je bio zataknut iza suprotnog uha.
Zvijezda koja je postala pjevačica angažirala je umjetnika Marcusa Francisa kako bi pomogao evoluirati izgled da odgovara njezinom modernom stilu. Dok je Francis bio i arhitekt njezinog nedavnog pojavljivanja na dodjeli nagrada Ceha redatelja, Hudson je za Zlatne globuse u siječnju surađivala s Peterom Grayem.
Šminka Kate Hudson u utorak bila je daleko od 'smoky' sjenila i blijedog tena kakav je nosila prije 25 godina. Uz pomoć Tonye Brewer, slavna plavuša pokazala je 'staklenu' kožu i brončane oči. Usne su joj bile u ružičasto-smeđoj nijansi, dok su joj jagodice bile naglašene zlatnim highlighterom. Obrve su joj također bile primjetno gušće, ne baš 'sapunaste obrve', ali blizu tome.
Na drugim mjestima na ručku, kolegice nominirane za najbolju glumicu Rose Byrne, Emma Stone i Jessie Buckley na crveni tepih donijele su bob frizure svih stilova i dužina, dok se nominirana za najbolju sporednu glumicu Teyana Taylor držala svoje prepoznatljive pixie frizure s pin uvojcima.
98. dodjela Oscara održat će se 15. ožujka u Dolby Theatreu u Los Angelesu.