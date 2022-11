Raskošna bijela elegancija i omiljena tijara Lady Di: Kate Middleton zabljesnula u pravom princeza izdanju

Princeza od Walesa izgledala je bajkovito na svečanoj državničkoj večeri s južnoafričkim predsjednikom Cyrilom Ramaphosom u Buckinghamskoj palači. Britanska miljenica tim je povodom odigrala na provjerenu kartu u kreaciji omiljene dizajnerice Jenny Peckam uparenu s glavnim ukrasom za takve prilike: tijarom The Cambridge Love Knot

U istoj boji od glave do pete

Svoj je izgled upotpunila ordenom kraljevske obitelji i zvijezdom te pojasom Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order. Inače, Kate je tu tijaru nosila 2019. godine prilikom državničkog posjeta tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa i bivše prve dame Melanije Trump. Potom je nosila tijaru nekoliko mjeseci kasnije, u prosincu 2019. za godišnji diplomatski prijem u Buckinghamskoj palači, koji je bio otkazan posljednje dvije godine zbog pandemije Covida. Opet je to bila Lover's Knot tijara koju je prvi put nosila 2016. godine.