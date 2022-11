Ovu haljinu obožava Kate Middleton, a nose je i druge plemkinje u trenutcima kada se modne greške ne toleriraju

Što god da Kate Middleton odjene, to odmah, s razlogom, privuče pažnju. A kada se radi o izboru haljina Kate Middleton ima vrlo izvježbano oko za pronalazak modela koji utjelovljuju vječnu eleganciju. No, ako ste pomislili da to znači da su njezine haljine pomalo monotone, varate se. Riječ je o vrlo ženstvenim i trendi modelima, a kraljica stila, pažnju je privukla kreacijom brenda Self Portraita kojeg obožavaju i druge plemkinje. Nema sumnje, ova haljina se bira i nosi kada si ne želite priuštiti modnu grešku

Proteklog vikenda Kate Middleton stigla je u Royal Albert Hall povodom Remembrance Day (Dana sjećanja), koji se tradicionalno obilježava u državama članicama Commonwealtha od kraja Prvog svjetskog rata u čast pripadnika oružanih snaga koji su poginuli u vršenju dužnosti.

I tog puta, unatoč strogom i jasno definiranom kodeksu odijevanja, princeza od Walesa uspjela je izgledati stilski nepogrešivo. Modna pravila za ovu prigodu tradicionalno nalažu crninu na koju se okači maleni crveni broš u obliku maka.

No, to nije spriječilo Kate da modno zablista. Posegnula za modni setom s potpisom omiljenog joj brenda Self-Portrait te je odjenula kombinaciju crnog blejzera ispod kojeg je plisirana suknja od šifona i čipke koja lagano pada do polovice listova.

Identičnu kombinaciju, samo u svježoj krem nijansi, Kate je odjenula na koncertu Party At The Palace, a nosila ju je tijekom proslave kraljičinog platinastog jubileja u lipnju ove godine, ali i na Hold Still projektu u rujnu 2021. godine. Ova kombinacija kraljici vječnog i nepogrešivog stila, očito, predstavlja modni as koju izvuče kada želi igrati na sigurno.

Ova vrlo laskava kombinacija, koja se nalazi negdje na pola puta između ženskog odijela koje šalje tako moćnu poruku i uvijek ženstvene i elegantne midi haljine, vješto spaja tradiciju i trend, a Kate je nabavila vrlo slična model, također u krem nijansia, a u kojem se pojavila u travnju ove godine u društvu princeze Anne.

Zanimljiva haljina s potpisom britanskog brenda Self-Portait kojeg Kate Middletom rado nosi, zapela je za oko i drugim pripadnicama kraljevskih obitelji. Tako su brojne plemkinje posegnule upravo za kombinacijom sakoa istaknutog struka i plisirane suknje i to u situacijama kada se modne pogreške ne mogu tolerirati. Upravo je zbog toga ovaj dizajn bio itekako tražen tijekom ceremonijalnih i službenih događanja ususret sprovodu kraljice Elizabete II u rujnu ove godine.

Nekoliko dana prije kraljičinog državnog sprovoda neki članovi kraljevske obitelji prisustvovali su bdijenju u Westminster Hallu, a među okupljenima je bila i princeza Beatrice. Kraljičina unuka izgledala je staloženo i elegantno za tu prigodu, odjenuvši haljinu u stilu sakoa s remenom s potpisom Self-Portraita. Definirana kao midi haljina krojena od krepa i šifona, kreacija se sastojala se od sakoa i plisirane midi suknje te je ponudila vrlo elegantno i stilski dotjerano rješenje. Kreacija vrlo nalik onoj koji je nosila i sama Kate za oko je zapela i Flori Vesterberg, unuci princeze Alexandre.

Ova modna kombinacija očito je vrlo popularan izbor, a dok su Kate i Flora odabrala vrlo efektnu čipkastu haljinu, Beatrice se ipak držala klasike te je njezin izbor bila plisirana suknja. No, Beatrice ipak nije odoljela ni svijetloj verziji ove haljine pa tako u ormaru, baš kao i Kate, ima i krem bijelu kreaciju. Ovaj model haljine britanski brend predstavio je prošle sezone, a prodavao se za nešto malo više od 3500 kuna. No, popularnost mu je očito poprilična jer više nije dostupan. No taj stajling za pamćenje u kraljevskim krugovima postaje već legendaran, a popularnost ovog dizajna nadilazi granice Velike Britanije.