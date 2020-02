Psi ne trebaju 'vođu čopora' već naše društvo, a ono što ih čini posebnima je ljubav

Pretpostavka da životinje mogu iskusiti ljubav dugo je bila anatema psiholozima koji su ih proučavali. Smatralo se da se njome sentimentalnost stavlja ispred znanstvenih kriterija

'Mislim da sam došao do točke kad sam počeo biti skeptičan prema vlastitom skepticizmu', kazao je u intervjuu za AFP u povodu izlaska knjige 'Dog is Love: Why and How Your Dog Loves You' (Pas je ljubav: Zašto i kako vas vaš pas voli).

Znanost o psima u posljednja je dva desetljeća u velikom zamahu, a velik se dio koncentrira na pseću inteligenciju.

Wynne dio o inteligenciji ipak umanjuje. Golubovi mogu identificirati različite predmete u dvodimenzionalnim slikama, dupini su pokazali da razumiju gramatiku, pčele mogu drugim pčelama signalizirati lokaciju hrane. Sva ta postignuća psima su nepoznata.

Čak su i vukovi, pseći preci, poznati po svojoj okrutnosti i nezainteresiranosti za ljude, pokazali da su sposobni slijediti ljudske tragove.

Wynne zato predlaže promjenu paradigme i tvrdi da je pseća 'hiperdruštvenost' ono što ih razlikuje od ostalih životinja.