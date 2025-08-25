ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 25. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

25.08.2025 u 00:00

Kod Vodenjaka je pojačana kreativnost i emocionalna osjetljivost. Dobro je iskoristiti te kvalitete za njegu sebe i drugih, a kreativni projekti donose zadovoljstvo. Financijski treba izbjegavati impulzivne odluke i fokusirati se na dugoročnu sigurnost. Zdrave granice u odnosima čuvaju vaše blagostanje, a duhovne prakse donose mir i dublje uvide.

Strijelci će danas biti skloni istraživanju novih mogućnosti, bilo kroz posao ili privatne interese. Njihova radoznalost može ih dovesti do korisnih informacija ili inspirativnih ljudi. Financijski, dobro je razmotriti dugoročnije planove, umjesto brzih rješenja.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

