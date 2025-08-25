Dnevni horoskop za 25. kolovoza 2025. – što vam zvijezde danas donose

Lav

Društveni život danas je u fokusu, a vaša sposobnost organizacije i podrške drugima dolazi do izražaja. Solsticij donosi priliku za jačanje prijateljstava i sudjelovanje u zajedničkim projektima. Na poslu ste spremni preuzeti inicijativu i predložiti inovacije. U ljubavi njegujte iskrenost i otvorenost prema partnerovim potrebama. Večer provedite u ugodnom društvu ili na događaju koji vas inspirira.