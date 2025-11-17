KRENULA JE SEZONA

Prirodni saveznici: Top 10 najboljih kućnih lijekova za borbu protiv prehlade

M.D.

17.11.2025 u 19:58

Prirodni saveznici mogu biti velika pomoć u trenutku kada nas zateknu prvi simptomi prehlade
Izvor: Freepik / Autor: Freepik
S padom temperatura prehlade postaju sve češće, a blagih simptoma nije uvijek lako riješiti se. Ovih deset provjerenih prirodnih načina olakšavaju kašalj, grlobolju i začepljen nos te pomažu organizmu da se brže oporavi

Med, eukaliptus, đumbir... Prirodni saveznici mogu biti velika pomoć u trenutku kada nas zateknu prvi simptomi prehlade. S padom temperatura i povratkom u svakodnevnu rutinu sve su češći simptomi poput kašlja, kihanja, začepljenog nosa i upaljenog grla. Iako se najčešće radi o blagim i prolaznim tegobama, oni mogu značajno narušiti kvalitetu života. Farmaceutkinja Mar Sieira iz madridske ljekarne CPH otkriva koje su prirodne metode najbolji izbor za ublažavanje jesenskih prehlada.

Čaj od đumbira s limunom i medom

Klasik koji spaja umirujuće djelovanje meda, vitamin C iz limuna i blagodati đumbira. Idealan je za smirenje grla i održavanje hidratacije. Za pripremu prokuhajte nekoliko ploški svježeg đumbira 5-10 minuta, procijedite, dodajte sok limuna i zasladite medom kad se malo ohladi.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Inhalacije s eukaliptusom

Udisanje vruće vodene pare, kojoj se mogu dodati listovi eukaliptusa ili kamilice, pomaže kod začepljenog nosa i olakšava disanje. Zakuhajte vodu, dodajte listove eukaliptusa, a zatim inhalirajte paru prekrivši se ručnikom.

Propolis s medom

Tradicionalno korišten za smirivanje grla, propolis se može uzimati pomiješan s medom ili razrijeđen u čaju. Umiruje grlo i pruža prirodnu zaštitu od iritacija.

Čaj od timijana i kadulje preporučuje se za umirivanje kašlja
Čaj od timijana i kadulje preporučuje se za umirivanje kašlja Izvor: Freepik / Autor: Freepik

Čaj od timijana ili kadulje

Biljke s blagim balzamičnim učinkom, preporučuju se za umirivanje kašlja i poticanje respiratornog sustava. Iako su dostupni komercijalni pripravci, možete ih napraviti i kod kuće tako da prokuhate šalicu vode, dodate žličicu sušenog timijana ili kadulje i ostavite da odstoji 5 minuta. Procijedite i pijte toplo kako biste ublažili kašalj i smirili grlo.

Toplo mlijeko s kurkumom

Poznato i kao 'zlatno mlijeko', ovo je aromatično piće koje ima blago protuupalno djelovanje i pruža osjećaj ugode. U zagrijano mlijeko dodajte pola žličice kurkume u prahu, dobro promiješajte i po želji zasladite medom ili aromatizirajte cimetom.

Ispiranje nosa fiziološkom otopinom

Korištenje morske vode ili fiziološke otopine čisti sluznicu, odčepljuje dišne puteve i pomaže u prevenciji komplikacija. Redovitim ispiranjem nosa smanjuje se nakupljanje sluzi, olakšava kongestija i smanjuje rizik od infekcija.

Juha ne samo da hidratizira, nego i opskrbljuje hranjivim tvarima i energijom
Juha ne samo da hidratizira, nego i opskrbljuje hranjivim tvarima i energijom Izvor: Freepik / Autor: Macniak

Grgljanje mlake vode sa solju

Jednostavan, ali učinkovit lijek koji smanjuje upalu i ublažava bol u grlu. U čaši mlake vode otopite pola žličice soli i grgljajte nekoliko sekundi. Može se ponavljati više puta dnevno.

Voće bogato vitaminom C

Kivi, naranča, mandarina, šipak te kaki jabuka jesenske su namirnice koje jačaju imunitet i organizmu prirodno donose antioksidanse.

Topla juha, po mogućnosti domaća

Tipično jesensko jelo koje ne samo da hidratizira, nego i opskrbljuje hranjivim tvarima i energijom u trenucima kada je organizmu to najpotrebnije.

Dovoljno sna i unos tekućine pomažu tijelu da povrati snagu
Dovoljno sna i unos tekućine pomažu tijelu da povrati snagu Izvor: Freepik / Autor: drazen_zigic

Odmor i hidratacija

Osnovni savjet, ali ključan: dovoljno sna i unos tekućine pomažu tijelu da povrati snagu, ojača obrambeni sustav i na prirodan način ublaži simptome prehlade. Kada je prisutna začepljenost ili kašalj, odmor nije uvijek jednostavan, ali je presudan za brži oporavak.

Kada posjetiti liječnika

'Iako ovi jednostavni lijekovi ublažavaju tegobe, podsjećaju nas i na važnost slušanja tijela te pružanja potrebnog odmora i njege', poručuje farmaceutkinja. Međutim, ističe i važnu napomenu: 'Ako se simptomi pogoršavaju, temperatura traje dulje od tri dana ili se javi otežano disanje, nužno je posjetiti liječnika.'

