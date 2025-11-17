Prirodni saveznici: Top 10 najboljih kućnih lijekova za borbu protiv prehlade

S padom temperatura prehlade postaju sve češće, a blagih simptoma nije uvijek lako riješiti se. Ovih deset provjerenih prirodnih načina olakšavaju kašalj, grlobolju i začepljen nos te pomažu organizmu da se brže oporavi

Med, eukaliptus, đumbir... Prirodni saveznici mogu biti velika pomoć u trenutku kada nas zateknu prvi simptomi prehlade. S padom temperatura i povratkom u svakodnevnu rutinu sve su češći simptomi poput kašlja, kihanja, začepljenog nosa i upaljenog grla. Iako se najčešće radi o blagim i prolaznim tegobama, oni mogu značajno narušiti kvalitetu života. Farmaceutkinja Mar Sieira iz madridske ljekarne CPH otkriva koje su prirodne metode najbolji izbor za ublažavanje jesenskih prehlada.

Čaj od đumbira s limunom i medom Klasik koji spaja umirujuće djelovanje meda, vitamin C iz limuna i blagodati đumbira. Idealan je za smirenje grla i održavanje hidratacije. Za pripremu prokuhajte nekoliko ploški svježeg đumbira 5-10 minuta, procijedite, dodajte sok limuna i zasladite medom kad se malo ohladi.

Inhalacije s eukaliptusom Udisanje vruće vodene pare, kojoj se mogu dodati listovi eukaliptusa ili kamilice, pomaže kod začepljenog nosa i olakšava disanje. Zakuhajte vodu, dodajte listove eukaliptusa, a zatim inhalirajte paru prekrivši se ručnikom. Propolis s medom Tradicionalno korišten za smirivanje grla, propolis se može uzimati pomiješan s medom ili razrijeđen u čaju. Umiruje grlo i pruža prirodnu zaštitu od iritacija.

Čaj od timijana ili kadulje Biljke s blagim balzamičnim učinkom, preporučuju se za umirivanje kašlja i poticanje respiratornog sustava. Iako su dostupni komercijalni pripravci, možete ih napraviti i kod kuće tako da prokuhate šalicu vode, dodate žličicu sušenog timijana ili kadulje i ostavite da odstoji 5 minuta. Procijedite i pijte toplo kako biste ublažili kašalj i smirili grlo. Toplo mlijeko s kurkumom Poznato i kao 'zlatno mlijeko', ovo je aromatično piće koje ima blago protuupalno djelovanje i pruža osjećaj ugode. U zagrijano mlijeko dodajte pola žličice kurkume u prahu, dobro promiješajte i po želji zasladite medom ili aromatizirajte cimetom. Ispiranje nosa fiziološkom otopinom Korištenje morske vode ili fiziološke otopine čisti sluznicu, odčepljuje dišne puteve i pomaže u prevenciji komplikacija. Redovitim ispiranjem nosa smanjuje se nakupljanje sluzi, olakšava kongestija i smanjuje rizik od infekcija.

Grgljanje mlake vode sa solju Jednostavan, ali učinkovit lijek koji smanjuje upalu i ublažava bol u grlu. U čaši mlake vode otopite pola žličice soli i grgljajte nekoliko sekundi. Može se ponavljati više puta dnevno. Voće bogato vitaminom C Kivi, naranča, mandarina, šipak te kaki jabuka jesenske su namirnice koje jačaju imunitet i organizmu prirodno donose antioksidanse. Topla juha, po mogućnosti domaća Tipično jesensko jelo koje ne samo da hidratizira, nego i opskrbljuje hranjivim tvarima i energijom u trenucima kada je organizmu to najpotrebnije.