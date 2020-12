Pogledajte za koju je fotografiju Kylie Jenner u svega nekoliko sati skupila više od pet milijuna lajkova

Kylie Jenner, 23-godišnja članica klana Kardashian-Jenner, na društvenim mrežama ima veliki broj obožavatelja s kojima dijeli svakodnevicu iz svojeg života

Inače, Kylie je uoči Božića lansirala svoju novu kolekciju kozmetičkih proizvoda koja je razgrabljena.

Svoj je brend osnovala 2015., a u jednom je trenutku njezina kompanija vrijedila više od 900 milijuna dolara.

Kylie smo upoznali još kao tinejdžericu u realityju 'Keeping Up With The Kardashians' koji će se nakon što se prikazivao 10 godina, prestati prikazivati nakon 20 sezona početkom iduće godine.