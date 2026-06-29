Počeo je retrogradni Merkur, a ove horoskopske znakove će najteže pogoditi

Od 29. lipnja do 24. srpnja 2026. godine, planet komunikacije, razmišljanja i tehnologije, Merkur, započinje svoj retrogradni hod kroz znak Raka. Dok se planet prividno kreće unatrag, naše svakodnevne rutine, planovi i razgovori suočit će se s nizom prepreka, nesporazuma i tehničkih poteškoća koje će testirati strpljenje i najsmirenijih među nama

Retrogradni Merkur često se u javnosti pogrešno shvaća kao 'babaroga' astrologije, no on je zapravo kozmička prilika za usporavanje, preispitivanje i ispravljanje grešaka iz prošlosti. Kada se nađe u znaku Raka, fokus se s hladne logike i površne komunikacije prebacuje na osjećaje, obiteljske odnose i osjećaj sigurnosti unutar našeg doma.

Umjesto da srljamo u nove poslovne pothvate ili donosimo ishitrene odluke, zvijezde nas pozivaju da zastanemo, promislimo o svojim riječima i zatvorimo stara poglavlja koja nas drže u mjestu. Iako će ovaj tranzit utjecati na baš svakoga od nas, Rak, Jarac i Ovan naći će se pod posebnim povećalom, jer će upravo oni najizravnije osjetiti 'sudare' Merkurove energije sa svojim osobnim planetarnim pozicijama.

Ovan Ponedjeljak vam donosi nagli skok ambicije i golemu želju da se dokažete na novom poslovnom projektu. Ipak, pripazite da u naletu entuzijazma ne preuzmete obaveze koje fizički ne možete sami stići odraditi na vrijeme. Kolege bi vaš pojačani pritisak mogle protumačiti kao šefovanje, pa spustite loptu i igrajte timski. U ljubavi vas očekuje mirna večer, savršena za obnavljanje energije u krugu obitelji.

Bik Fokusirani ste na financijska pitanja i traženje novih načina za dugoročnu stabilizaciju kućnog budžeta. Danas je izvrstan dan za pregovore o povišici ili sklapanje ugovora koji vam mogu donijeti opipljivu materijalnu korist. Partner vas svesrdno podupire u namjerama, iako potiho čezne za malo više spontanosti i zajedničkih izlazaka. Obratite pozornost na prehranu i unosite više svježih namirnica u organizam.



Blizanci Vaš um danas radi sto na sat, a ideje koje vam padaju na pamet mogle bi ozbiljno zainteresirati nadređene osobe. Nemojte ih držati za sebe, već hrabro izađite pred kolege i predstavite svoje planove za tekući tjedan. U privatnom životu netko vas uporno pokušava uvući u dramu koja vas se zapravo uopće ne tiče. Postavite jasnu granicu i sačuvajte svoj duševni mir pod svaku cijenu.



Rak Početak tjedna donosi vam osjećaj olakšanja i povratak samopouzdanja koje je proteklih dana bilo poljuljano. S lakoćom ćete rješavati nakupljene nesporazume s kolegama na radnom mjestu i unijeti pozitivnu atmosferu u ured. Slobodni pripadnici znaka mogli bi preko posla ući u flert koji će vrlo brzo postati ozbiljniji od običnog čavrljanja. Zdravlje je odlično, a vaša razina energije u stalnom je porastu.

Lav Danas se osjećate pomalo neshvaćeno jer okolina ne reagira na vaše prijedloge s onim entuzijazmom koji ste očekivali. Umjesto da dramatično reagirate, dajte ljudima vremena da procesiraju informacije i shvate vrijednost vaših ideja. U ljubavi vas muče sitne sumnje koje su potpuno neutemeljene i plod su vašeg trenutnog umora. Provedite večer u tišini i dobro se naspavajte prije novih izazova.

Djevica Vaša organiziranost danas će biti na ozbiljnom testu jer će se planovi mijenjati u hodu i mimo vaše volje. Ostanite fleksibilni i prihvatite činjenicu da se ne može sve uvijek odvijati po strogo zacrtanom rasporedu. Netko od bliskih prijatelja zatražit će vašu pomoć ili savjet u vezi s delikatnim privatnim problemom. Vaša analitička prosudba pokazat će se spasonosnom, pa nemojte škrtariti na vremenu.



Vaga Danas žudite za skladom u radnom okruženju, ali bi vas nečija neodgovornost mogla pošteno izbaciti iz takta. Nemojte preuzimati tuđi dio posla samo da biste izbjegli raspravu, već otvoreno ukažite na propuste. U emotivnom životu situacija se polako kristalizira, a partner vam sprema jedno ugodno iznenađenje nakon radnog vremena. Pripazite na zdravlje i ne zanemarujte prve znakove prehlade ili iscrpljenosti.



Škorpion Vaša intuicija je danas nepogrešiva, stoga se oslonite na onaj unutarnji glas prilikom donošenja važnih poslovnih odluka. Imate osjećaj da netko iza vaših leđa vodi igrice, no vaša oštroumnost brzo će razotkriti sve skrivene namjere. Na ljubavnom planu raste strast, a zauzeti Škorpioni uživat će u nezaboravnim trenucima s voljenom osobom. Pustite brige i dopustite si malo više opuštanja.



Strijelac Imate golemu želju za učenjem i širenjem vidika, pa je dan savršen za upisivanje tečaja ili planiranje poslovnog puta. Vaš optimističan pristup rješavanju problema motivirat će cijeli tim i donijeti vam simpatije šefova. U ljubavi ste skloni idealiziranju osobe koja vam se sviđa, stoga pokušajte realnije sagledati situaciju prije nego što napravite prvi korak. Razina energije vam je visoka, ali nemojte pretjerivati s kavom.

Jarac Ponedjeljak donosi pojačane obaveze i pritisak rokova, no vaša urođena disciplina pomoći će vam da sve riješite na vrijeme. Izbjegavajte ulazak u rasprave s autoritetima jer danas jednostavno nije dobar trenutak za tjeranje maka na konac. Obitelj od vas traži veću prisutnost pa pokušajte ostaviti poslovne brige pred ulaznim vratima doma. Kratka meditacija ili opuštajuća glazba navečer pomoći će vam da lakše utonete u san.

Vodenjak Danas ste prvenstveno usmjereni na timski rad i umrežavanje s ljudima koji dijele vaše specifične poslovne interese. Vaše neobične i napredne ideje naići će na plodno tlo, pa nemojte oklijevati da ih javno prezentirate. U privatnom životu osjećate potrebu za malo više slobode, što bi partner mogao protumačiti kao zahlađenje odnosa. Otvorena i iskrena komunikacija riješit će svaku dilemu prije nego što preraste u problem.

Ribe Na poslu vas očekuje prilično dinamičan dan pun sitnih zadataka koji će zahtijevati vašu maksimalnu koncentraciju. Nemojte dopustiti da vas sitnice dekoncentriraju, već odredite jasne prioritete i rješavajte obavezu po obavezu. Emotivno ste vrlo stabilni i zračite mirom koji privlači ljude u vašu neposrednu blizinu. Iskoristite večer za dugu šetnju na otvorenom ili opuštanje s najdražom osobom. Pogledaj detaljni horoskop

Rak Budući da se ovaj tranzit događa upravo u znaku Raka, pripadnici ovog znaka osjećat će ga intenzivnije od bilo koga drugog. Retrogradni Merkur izravno udara na njihovo polje identiteta, zbog čega će se Rakovi osjećati neshvaćeno ili kao da se cijeli svijet urotio protiv njihovih planova. Bit će skloni prevelikom analiziranju svake izgovorene riječi, a njihova prirodna potreba za zaštitom postat će prenaglašena, što bi ih moglo tjerati u defenzivu čim ih netko samo malo pogrešno pogleda.

Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY





Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Mogući su problemi s izražavanjem vlastitih emocija jer će imati osjećaj da ih najbliži ne čuju ili ne razumiju. Ovo vrijeme trebaju iskoristiti za introspekciju i prestati tražiti potvrdu u tuđim očima; ovo je idealan trenutak da nauče kako sami sebi biti najbolji oslonac bez obzira na vanjske okolnosti. Jarac Kao znak koji teži redu, strukturi i jasnim dogovorima, Jarčevi će najteže podnijeti 'emotivni nered' koji retrogradni Merkur unosi u njihovo polje partnerstva. Poslovni pregovori i ljubavni razgovori mogli bi zapeti u nizu nesporazuma, zbog čega će se osjećati neshvaćeno ili kao da se cijeli svijet urotio protiv njihovih planova. Bit će skloni prevelikom analiziranju svake izgovorene riječi, a prirodna potreba za zaštitom postat će prenaglašena, što bi ih moglo tjerati u defenzivu čim ih netko samo malo pogrešno pogleda.

Kate Middleton je Jaracm rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Kate Middleton je Jaracm rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Mogući su problemi s izražavanjem vlastitih emocija jer će imati osjećaj da ih najbliži ne čuju ili ne razumiju. Ovo je vrijeme najbolje iskoristiti za introspekciju i prestatie tražiti potvrdu u tuđim očima; ovo je idealan trenutak da nauče kako sami sebi biti najbolji oslonac bez obzira na vanjske okolnosti. Ovan Ovnovi se često vode impulsom i željom za brzom akcijom, što je izravno suprotno energiji ovog retrogradnog tranzita u znaku Raka. Merkur aktivira njihovo polje doma i obiteljskih korijena, što znači da bi se stari, neriješeni sukobi s ukućanima mogli vratiti na dnevni red s puno većom snagom nego prošli put.

Brigitte Macron je Ovan, rođena je 13. travnja 1953. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra







Brigitte Macron je Ovan, rođena je 13. travnja 1953. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra