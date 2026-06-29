VRIJEME NESPORAZUMA

Počeo je retrogradni Merkur, a ove horoskopske znakove će najteže pogoditi

P. H.

29.06.2026 u 16:36

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Magnific
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Od 29. lipnja do 24. srpnja 2026. godine, planet komunikacije, razmišljanja i tehnologije, Merkur, započinje svoj retrogradni hod kroz znak Raka. Dok se planet prividno kreće unatrag, naše svakodnevne rutine, planovi i razgovori suočit će se s nizom prepreka, nesporazuma i tehničkih poteškoća koje će testirati strpljenje i najsmirenijih među nama

Retrogradni Merkur često se u javnosti pogrešno shvaća kao 'babaroga' astrologije, no on je zapravo kozmička prilika za usporavanje, preispitivanje i ispravljanje grešaka iz prošlosti. Kada se nađe u znaku Raka, fokus se s hladne logike i površne komunikacije prebacuje na osjećaje, obiteljske odnose i osjećaj sigurnosti unutar našeg doma.

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Umjesto da srljamo u nove poslovne pothvate ili donosimo ishitrene odluke, zvijezde nas pozivaju da zastanemo, promislimo o svojim riječima i zatvorimo stara poglavlja koja nas drže u mjestu. Iako će ovaj tranzit utjecati na baš svakoga od nas, Rak, Jarac i Ovan naći će se pod posebnim povećalom, jer će upravo oni najizravnije osjetiti 'sudare' Merkurove energije sa svojim osobnim planetarnim pozicijama.

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Rak

Budući da se ovaj tranzit događa upravo u znaku Raka, pripadnici ovog znaka osjećat će ga intenzivnije od bilo koga drugog. Retrogradni Merkur izravno udara na njihovo polje identiteta, zbog čega će se Rakovi osjećati neshvaćeno ili kao da se cijeli svijet urotio protiv njihovih planova. Bit će skloni prevelikom analiziranju svake izgovorene riječi, a njihova prirodna potreba za zaštitom postat će prenaglašena, što bi ih moglo tjerati u defenzivu čim ih netko samo malo pogrešno pogleda.

Selena Gomez i Benny Blanco
  • Selena Gomez i Benny Blanco
  • Selena Gomez i Benny Blanco
  • Selena Gomez i Benny Blanco
  • Selena Gomez i Benny Blanco
Selena Gomez je Rak, rođena je 22. srpnja 1992. Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Mogući su problemi s izražavanjem vlastitih emocija jer će imati osjećaj da ih najbliži ne čuju ili ne razumiju. Ovo vrijeme trebaju iskoristiti za introspekciju i prestati tražiti potvrdu u tuđim očima; ovo je idealan trenutak da nauče kako sami sebi biti najbolji oslonac bez obzira na vanjske okolnosti.

Jarac

Kao znak koji teži redu, strukturi i jasnim dogovorima, Jarčevi će najteže podnijeti 'emotivni nered' koji retrogradni Merkur unosi u njihovo polje partnerstva. Poslovni pregovori i ljubavni razgovori mogli bi zapeti u nizu nesporazuma, zbog čega će se osjećati neshvaćeno ili kao da se cijeli svijet urotio protiv njihovih planova. Bit će skloni prevelikom analiziranju svake izgovorene riječi, a prirodna potreba za zaštitom postat će prenaglašena, što bi ih moglo tjerati u defenzivu čim ih netko samo malo pogrešno pogleda.

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
Kate Middleton je Jaracm rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Doug Peters / Alamy / Profimedia

Mogući su problemi s izražavanjem vlastitih emocija jer će imati osjećaj da ih najbliži ne čuju ili ne razumiju. Ovo je vrijeme najbolje iskoristiti za introspekciju i prestatie tražiti potvrdu u tuđim očima; ovo je idealan trenutak da nauče kako sami sebi biti najbolji oslonac bez obzira na vanjske okolnosti.

Ovan

Ovnovi se često vode impulsom i željom za brzom akcijom, što je izravno suprotno energiji ovog retrogradnog tranzita u znaku Raka. Merkur aktivira njihovo polje doma i obiteljskih korijena, što znači da bi se stari, neriješeni sukobi s ukućanima mogli vratiti na dnevni red s puno većom snagom nego prošli put.

Brigitte i Emmanuel Macron
  • Brigitte i Emmanuel Macron
  • Brigitte i Emmanuel Macron, Donald Trump
  • Brigitte i Emmanuel Macron, Donald Trump
  • Brigitte i Emmanuel Macron, Donald Trump
  • Brigitte i Emmanuel Macron, Donald Trump
Brigitte Macron je Ovan, rođena je 13. travnja 1953. Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra

Njihova poznata sklonost brzopletom odgovaranju na svaku provokaciju sada bi mogla biti kobna za odnose, jer će bližnji biti iznimno osjetljivi na svaku oštru riječ. Ovo nije vrijeme za dokazivanje tko je u pravu, već za razumijevanje onoga što se skriva iza ljutnje. Trebaju naučiti kako svoju energiju usmjeriti na rješavanje unutarnjih nemira umjesto na vanjske bitke, jer će im mir u vlastita četiri zida biti važniji od svake dobivene svađe.

*kreirano uz pomoć AI-ja

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