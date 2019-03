Pizza vam nikako ne uspijeva kod kuće? Evo gdje vjerojatno griješite

Iako se pizza čini kao naizgled jednostavno jelo za pripremu, mnogim početnicima tijesto za pizzu može zadati glavobolje, sve dok ne otkriju savršen omjer sastojaka i trikove pomoću kojih će dobiti tijesto poput onog iz omiljene pizzerije. Ako ste svoje ukućane pokušali razveseliti slasnom domaćom pizzom i u tome podbacili, nemojte još odustati. Evo koje ste greške navjerojatnije radili

Najčešći problem kod pripreme pizze odnosi se na pripremu tijesta. Osnovno pravilo kod pripreme tijesta za pizzu kojeg se morate pridržavati je da pustite tijesto da odstoji. Mnogi u želji da pizza što prije bude gotova odmah krenu oblikovati tijesto i slagati sastojke. Tijesto u toj fazi još uvijek nije dovoljno očvrsnulo i zbog toga će odupirati rastezanju i formiranju. Kako biste to izbjegli, pustite tijesto da odstoji na sobnoj temperaturi najmanje 30 minuta prije nego nastavite s pripremom pizze.

3. Pizza je vlažna?

Vjerojatno najčešća pogreška koji mnogi rade je da pretjeraju s preljevom za pizzu. Previše šalše i sira, ali i povrća koje pečenjem ispušta vodu, rezultirat će time da će tijesto biti vodenasto i teško, pa će ga biti i teže preseliti u pleh za pečenje. Isto tako, zbog puno sastojaka pizzu je potrebno duže peći, pa je veći i rizik od paljenja dna, prije nego što je gornji dio pizze dovoljno pečen.

4. Šalša nije ukusna?

Ako ste već otišli toliko daleko da st enapravili vlastito tijesto, nemojte se zadovoljavati kupljenom šalšom.To je velika pogreška koju mnogi rade. Domaća šalša dat će pizzi onaj 'touch' u okusu koji joj je svo vrijeme nedostajao.

5. Pizzu pečete u prvoj posudi koju pronađete u kuhinji?

Mnogi nemaju odgovarajuću opremu za pripremu pizze kod kuće. Svatko želi da njegova pizza ima okus po restoranskoj pizzi iz krušne peći, no to je nemoguće postići ako koristite bilo kakvo posuđe. Pizza se kuha vrlo kratko i na visokim temperaturama kako ne bi došlo do izvlačenja vlage iz tijesta, stoga se i posuđe u kojem pečete pizzu mora moći brzo zagrijati. Najbolja alternativa krušnoj peći su elekrični pekači za pizzu u kojima je pizza spremna za svega tri minute, baš kao i u krušnoj peći.