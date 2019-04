Pet ovosezonskih trendova koje nikako ne biste trebali nositi u kombinaciji s trapericama

Modni stručnjaci već neko vrijeme izdvajaju trendove koji će prema njihovom viđenju zabilježiti velik uspjeh na modnoj sceni, a mi smo izdvojili pet trendova za koje se već zna da će izazvati veliki proljetni bum. Ukoliko vođeni trendovima želite postići 'wow' efekt i zaraditi brojne komplimente na račun svojih proljetnih stajlinga, predlažemo vam da ih, umjesto s trapericama, kombinirate s nešto efektnijim odjevnim komadima

Istina je da sve žene obožavaju traperice. One su neiscrpan izvor modnih kombinacija i najbolje prijateljice kada ujutro stojimo pred ormarom, ne znajući što bismo odjenuli. No traperice nisu za sve prigode, to je činjenica. Također postoje određeni trendovi koji se nikako ne uklapaju u istu viziju stajlinga, čiji su dio i traperice. Neke stvari jednostavno ne treba trpati u isti koš. Isto vrijedi za nekoliko ovosezonskih trendova koji će narednih mjeseci postati modni imperativ. Pomno pratite i bilježite koji su to trendovi i kako ih uskladiti.

Trend: Torba - remen Umjesto traperica: Proljetna haljina

Ako još uvijek u svojoj kolekciji torbi nemate ovakvu chic torbu - remen, nije kasno da to promijenite. I ovog proljeća ovi modeli torbi bit će itekako popularni. Umjesto da ih kombinirate s trapericama, što je totalno dosadno i neoriginalno, naglasite struk spojem ovakve statement traper haljine i cool torbom - remenom.

Trend: Japanke Umjesto traperica: Culotte hlače

Tko je rekao da su japanke rezervirane samo za plažu? Po svemu sudeći, japanke će ove sezone biti vodeći modni trend, no nikako ih nemojte kombinirati s trapericama. To nije look koji želite postići. Ali uz ovako fora culottice i topić japanke poprimaju potpuno novu dimenziju.

Trend: Polo majica Umjesto traperica: Efektna midi suknja

Polo majice bit će jedan od must have komada sezone. Postignite stilsku harmoniju kombinirajući ih s efektnim suknjama, kao što to radi modna profesionalka Victoria Beckham.

Trend: Majice s grafitima Umjesto traperica: Kožne hlače

Obožavamo T-shirt s grafitima i šarenim motivima! Istina je da ove majice pristaju uz gotovo sve što vam padne na pamet, ali baš zato, kombinirate li ih s trapericama, rezultat će biti bezličan stajling koji nitko neće ni primijetiti. Budite malo maštovitiji od toga i kombinirajte ih s cool baggy kožnim hlačama.

Trend: 'Ružne' sandale Umjesto traperica: Midi haljina

Kako bismo mogli zaboraviti na 'ružne' sandale? One su svojim pojavljivanjem izazvale tektonske promjene na modnoj sceni. Nešto na što smo se donedavno zgražavali odjednom je postalo prihvatljivo, pa čak i oku ugodno (znate li pravi način kako ih kombinirati!). Ovaj spoj košulje, strap haljine midi kroja i 'ružnih' sandala odličan je primjer toga kako to rade modne profesionalke.

Trend: Crop top Umjesto traperica: Slip suknja od satena