Ovi znakovi upozoravaju nas da ne unosimo dovoljno vlakana kroz prehranu

Vlakna su često zanemarena hranjiva tvar koju nalazimo u voću, povrću, cjelovitim žitaricama i mahunarkama. Neprobavljiva su našoj probavi, izuzetno zasitna i biluju zdravstvenmim blagodatima, što ih čini vitalnom komponentom svake prehrane. Nedovoljan unos vlakana povećava rizik od debljanja i srčanih bolesti, a ovu su znakovi koji ukazuju da ih nedostaje u prehrani

OD GRAHA DO JABUKA

OD SRCA DO CRIJEVA

Kad ne jedemo dovoljno vlakana, obično više osjećamo glad i skloniji smo prejedanju, a s prejedanjem dolazi i do debljanja. Vrijedi i suprotno pa kad jedemo dovoljno vlakana, osjećamo se sitijima i možemo gubiti kilograme. Sudionici jednog istraživanja, koji su tijekom 20 mjeseci u dnevnu prehranu dodali samo 8 grama vlakana, u prosjeku su izgubili oko 2 kilograma, od čega je većina bila tjelesna masnoća. Primijetite li da vaga klizi prema većim brojkama, vrijeme je da provjerite svoje prehrambene navike i utvrdite jedete li dovoljno vlakana.

Kruljenje u želucu nedugo nakon obilatog obroka vrlo vjerojatno ukazuje na nedostatak vlakana u tom obroku. Vlakna pomažu usporiti proces probave i razinu šećera u krvi održavaju stabilnom, a to vam pomaže u produljenju osjećaja sitosti. Osim toga, fermentacijom posebne vrste topivih vlakana u debelom crijevu tijelo proizvodi dva crijevna hormona koja igraju ulogu u pružanju osjećaja sitosti. U sprečavanju kruljenja u želucu nakon obroka pomoći će vam dodavanje hrane bogate vlaknima, poput avokada, graha, smeđe riže i krušaka, u obroke međuobroke.

Stalna pospanost

Osim što povećava rizik od dijabetesa, zbog naglih promjena razine šećera u krvi možemo se osjećati letargično, čak i ako smo prethodne noći zadovoljili potrebu za snom. Kad ne jedemo dovoljno vlakana, naše tijelo brže probavlja jednostavne ugljikohidrate koji se potom brže otpuštaju u naš krvotok. Za održavanje stabilne razine energije i šećera u krvi tijekom dana, konzumirajte složene ugljikohidrate bogate vlaknima s malo proteina i masti.

Povišen kolesterol

Prema meta-analizi objavljenoj u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition, što manje konzumiramo topiva vlakna, kakvima obiluju zobene pahuljice, grah i prokulica, to je veći rizik od porasta kolesterola. Znanstevnici pretpostavljaju da vlakna djeluju poput magneta i krećući se kroz crijeva privlače i odvode plak koji začepljuje arterije i koji bi inače povisio razinu kolesterola.

Gastrointestinalni problemi, poput napuhnutosti

Iako možda ne zvuči logično, napuhutost možete osjećati kad ne jedete dovoljno vlakana baš kao i kad ih jedete previše. Ovo dvoje je zapravo povezano. Obično se osjećamo napuhnuto nakon unosa previše vlakana, jer u početku nam ih nedostaje. Vlakna su neprobavljivi ugljikohidrati, što znači da ih naša tijela ne razgrađuju kako bi ih koristila za energiju. Umjesto toga koriste ih kao masu za stolicu ili kao hranu korisnim bakterijama. Kako bakterije razgrađuju vlakna, oslobađa se plin, a to može uzrokovati napuhnutost. Ako već neko vrijeme niste hranili svoje dobre crijevne bakterije, možda će im trebati nešto više vremena da ponovno shvate kako razgraditi ovu hranu. Stoga dijetetičari preporučuju polako povećanje unosa vlakana, jer će to probavnom sustavu omogućiti prilagodbu i prevenciju.

Krvni test ukazuje na nedostatke i drugih hranjivih tvari

Ne jedete li hranu bogatu vlaknima, poput cjelovitih žitarica, mahunarki, voća i povrća, postoji velika vjerojatnost da ne unosite i druge hranjive tvari iz te hrane korisne za naše zdravlje.