Izbacivanje ugljikohidrata iz prehrane je štetno, a evo i zašto

Prehrana bogatija vlaknima koje nalazimo u mueslima, tjestenini i kruhu od cjelovitog zrna, kao i u orašastim plodovima i mahunarkama, smanjuje rizik od srčanih oboljenja i prerane smrti, pokazala je revizija naručena od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)

Voditelj istraživanja, profesor Jim Mann s novozelandskog Sveučilišta Otago, sa svojim je timom radio i reviziju prema kojoj je WHO donio smjernice o ograničavanju unosa šećera u prehranu, što je u svijetu odjeknulo uvođenjem poreza na ovaj zdravstveno rizičan ugljikohidrat.

Autori revizije, na koju će se referirati WHO u svojim budućim smjernicama, svoja otkrića smatraju dobrom viješću i upozoravaju da ona nisu baš u skladu s modernim dijetama koje ograničavaju unos ugljikohidrata.

Revizija je pokazala da bismo dnevno trebali jesti najmanje 25 do 29 grama vlakana, uz indikacije da je više od 30 grama i bolje, dok većina svjetske populacije konzumira manje od 20 grama dnevno. Također, analizom je utvrđeno da je među ispitanicima koji su jeli najviše vlakana smrtnost povezana sa srčanim problemima, ali i zbog drugih uzroka, manja za 15 do 30 posto u odnosu na ispitanike koji su jeli najmanje vlakana.

Od 16 do 24 posto manje slučajeva koronarne bolesti srca, moždanih udara, dijabetesa tipa 2 i raka debelog crijeva zabilježeno je kod ljudi koji jedu hranu bogatu vlaknima. Rezultati istraživanja upućuju i na 13 smrtnih slučajeva i šest slučajeva koronarne bolesti srca manje na tisuću ljudi koji jedu puno vlakana u odnosu na one koji to ne čine.

Minimalno prerađena hrana bogata vlaknima može također ljudima pomoći u skidanju viška kilograma. Znanstveni rad objavljen u medicinskom časopisu Lancet navodi kako je analiza slučajno odabranih studija koje su se bavile povećanim unosom cjelovitih žitarica pokazala tendenciju smanjenja tjelesne težine i razine kolesterola.

'Hrana od cjelovitih žitarica bogata vlaknima koja zahtijeva dosta žvakanja i dolaskom u želudac i crijeva zadržava u znatnoj mjeri svoju strukturu, povećava osjećaj sitosti i pomaže u kontroliranju tjelesne mase, a može povoljno djelovati i na razinu lipida i glukoze', kaže profesor Mann.

Mann nadalje objašnjava kako je prilično nemoguće zadovoljiti potrebe za vlaknima samo iz voća i povrća. To bi značilo da bi zbog zadovoljenja dnevno preporučenih unosa vlakana, ljudi koji se podvrgavaju dijetama s niskim udjelom ugljikohidrata trebali posezati za dodacima prehrani, ali da o dobrobitima vlakana iz dodataka prehrani o kojima njihova istraživanja govore nema dokaza.