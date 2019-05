Ove su haljine jednostavno neodoljive, jasno nam je zašto su svi ludi za njima

Kao apsolutni must have ove sezone nametnule su se ženstvene lepršave haljine, a iako među njima dominiraju one s romantičnim cvjetnim uzorkom, kao drugi najpoželjniji uzorak isplivale su - vječne točkice

Trendovi dolaze i prolaze, no točkice su već desetljećima hit uzorak, a ove sezone vratile su se na modni vrh i ponovo vladaju stajlinzima. Neodoljive su na haljinama, pogotovo kao se pojavljuju u svojoj klasičnoj crno-bijeloj varijanti. Upravo je ta kombinacija izdržala i modni sud vremena te postala bezvremenski klasik. Kako i ne bi kad su šik, vječne, sofisticirane i elegantne u isto vrijeme, a opet romantično zaigrane.

Ove su sezone osvojile i brojne poznate dame, od Melanije Trump, preko Kate Middleton, do Selene Gomez - točkice su pravi modni hit, a ove ljepotice ne mogu ih se zasititi.