Ovaj model traperica vraća se na modnu scenu, a svidjet će se svima jer izdužuje noge

Nakon godina dominacije širokih krojeva modna scena ponovno otvara prostor užim trapericama, ali u profinjenijoj i nosivijoj verziji od klasičnih skinny modela

Ova sezona mogla bi biti u znaku pomalo zaboravljenog modela koji ističe ženstvenost siluete. Među vodeće trendove što se tiče trapera mogao bi se snažno vratiti takozvani slim kroj, odnosno model koji prati liniju tijela, ali nije potpuno pripijen poput skinny traperica. Riječ je o kroju koji uspješno spaja dva svijeta: zadržava uredniji, ženstveniji dojam uskih modela, ali donosi više udobnosti i lakše se uklapa u svakodnevne kombinacije.

Traperice užeg kroja







Takav kroj pozicionira se kao svojevrsni kompromis između trenutačno popularnih modela sa širokim nogavicama i vrlo uskih traperica koje su godinama izazivale podijeljene reakcije. Upravo zato slim jeans sve se češće ističe kao komad koji bi mogao privući i one koji vole opuštenije krojeve i one koji se ne odriču naglašene siluete. Zašto je ovaj model ponovno zanimljiv Slim traperice su model koji je u bokovima i bedrima uži, a prema dnu nogavica ipak nešto opušteniji, zbog čega djeluje elegantnije i suvremenije od klasičnog skinny kroja. Upravo ta ravnoteža između forme i udobnosti glavni je razlog zbog kojeg se vraća ovaj trend.

