Ova zgodna Šveđanka osvaja moćnim glasom, ali i neobičnim stilom

Dugokosa Elize Ryd, pjevačica netipičnog melodic metal benda Amaranthe, koji poprilično koketira i s popom, dobro je poznato ime u svijetu heavy metala i iza sebe ima impresivne glazbene suradnje s velikim imenima kao što su Kamelot, Dragonland, Avalon, Within Temptation ili Tarja Turunen. Atraktivna Šveđanka, koja se ovom bendu pridružila 2008. godine, može se pohvaliti i originalnim modnim stilom

Elize, koja je u listopadu ove godine proslavila 34. rođendan, ne krije to da je oduvijek bila fascinirana modom.

'Velika sam modna ovisnica. Uvijek me zanimalo analizirati različite modne stilove. Zato sam još kao vrlo mlada postala fan legendarnog benda Kiss jer mi se jako svidio njihov ekstremni imidž. Budući da sam izučavala kostimografiju za kazalište i mjuzikle, oduvijek mi je bila želja dizajnirati odjeću. Još uvijek to nisam realizirala jer želim da sve bude savršeno pa sve to toliko dugo traje. Odjeća koju sam nosila na naslovnici našeg prvog albuma 'Amaranthe' mojih je ruku djelo, ali nakon toga nisam imala modnih izleta', otkriva Elize, pjevačica koja dolazi iz gradića Värnamo.