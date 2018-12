Ogladnite li u kasne noćne sate, ove namirnice možete jesti bez grižnje savjesti

Koliko god se pridržavali pravila obilnog doručka i lagane večere, sve nas katkad zahvati navala gladi u kasne noćne sate - baš onda za kada nam nutricionisti govore da izbjegavamo obilne i visokokalorične obroke, nama se odjednom jede torta koju smo napravili dan prije i keksi koje smo sakrili od sebe samih. Umjesto da posegnete za pizzom ili čipsom, razmislite ipak o nekim zdravijim alternativama koje će umiriti glad, a vi ćete otići u krevet poletni i laki kao pero

Ako imate naviku jedenja prije spavanja, vjerojatnije je da će vaše tijelo pohranjivati unesene kalorije u zalihe sala, umjesto u energiju. Iako je potrebno provesti daljnja istraživanja kako bi se potkrijepili ovi rezultati, stručnjaci vjeruju da je tajming unošenja hrane u organizam efektivniji alat u borbi protiv kilograma od standardnog mjerenja unesenih i potrošenih kalorija u danu.

Ono što stručnjaci preporučuju jest da se pazi na to da se posljednji obrok konzumira barem dva do tri sata prije spavanja, kako bi se tijelu dalo dovoljno vremena da probavi unesene namirnice. Noć je vrijeme u kojem je metabolizam najmanje aktivan, što odgovara na pitanje zašto navečer ne bismo trebali jesti prekomjerne količine i visokokaloričnu hranu.

No čak i kada pazimo na to i večeramo laganu hranu, često se događa da osjetimo glad onda kada više ne bismo trebali jesti. Nekontrolirano kruljenje u želucu znak je da tijekom dana niste jeli dovoljno, odnosno pravilno. U tom slučaju pripazite da umjesto tri glavna obroka radije jedete pet manjih, svakih tri do pet sati, kako biste uvijek imali osjećaj sitosti.