Odvažan look: Spektakularna haljina Jennifer Lopez pokrenula lavinu komentara

Jennifer Lopez (56) pokazala je svojim obožavateljima i unutrašnjost svoje luksuzne vile dok je pozirala u haljini dubokog dekoltea za koju je potrebno puno samopouzdanja.

J. Lo otkrila je obožavateljima djelić raskošne vile u južnoj Kalifornije na Instragramu, pozirajući prije odlaska na svečanu proslavu 25. godišnjice YES Scholars gala večeri u Los Angelesu, a oduševljenih komentara, dakako, nije nedostajalo.

U očaravajućoj cvjetnoj haljini s dubokim dekolteom s potpisom Roberta Cavallija , Jennifer je izgledala prelijepo, a stajling je upotpunila elegantnom frizurom, zavodljivim make upom i dijamantnim nakitom.

Na fotografijama se iza nje vidi elegantni bež kauč i stolić na kojem su knjige i kip, kao i velika staklena vrata koja se otvaraju prema dvorištu. U prostoru su bili i udobni naslonjači, stolići s cvijećem te dekorativna zlatna palma s rasvjetom.

Novi projekt

Inače, u ožujku je glazbenica, pjevačica i poduzetnica kupila vilu vrijednu 18 milijuna dolara u ekskluzivnoj četvrti Hidden Hills, gdje svoje domove imaju i Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner i Kris Jenner. Ranije, u srpnju 2024., Jennifer Lopez i Ben Affleck stavili su na prodaju svoju zajedničku vilu u Beverly Hillsu u vrijednosti od 68 milijuna dolara, a Affleck je nedugo nakon toga kupio novu kuću u Los Angelesu za 20 milijuna dolara.

Nedavno je redatelj Bill Condon izjavio da je upravo zbog Jennifer Lopez filmska verzija mjuzikla Kiss Of The Spider Woman uopće snimljena. Film bi trebao stići u kina u listopadu, a redatelj smatra da je J.Lo jedina koja je mogla utjeloviti lik dive. Condon je otkrio da ga je osobito impresionirala njezina predanost, ističući scenu u kojoj je trebala izvesti zahtjevnu plesnu točku u samo jednom danu snimanja. Jennifer je to, rekao je, izvela već u prvom pokušaju.

Istaknuo je i da je film snimljen kao nezavisna produkcija jer je priča mračnija od drugih poznatih mjuzikala poput Cabareta i Chicaga, budući da se radnja odvija u zatvoru i prikazuje brutalnost.