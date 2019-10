Odustala od najpoželjnije frizure: Selena Gomez u izazovnom izdanju predstavila novi imidž

Samo nekoliko sati nakon što je objavila novi singl za koji brojni vjeruju kako je namijenjen njezinom bivšem partneru, kanadskom pjevaču Justinu Bieberu, pjevačica i glumica Selena Gomez uočena je u kalifornijskom gradu Burbank s potpuno novim imidžem

Slavna 27- godišnja američka pjevačica i glumica, koju na Instagramu prati 158 milijuna fanova, nakon predstavljanja novog singla 'Lose You To Love Me', za koji je videospot snimila pametnim telefonom, u pratnji tjelohranitelja i suradnika uočena je u kalifornijskom gradu Burbank prilikom dolaska u istoimeni televizijski studio.