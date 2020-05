Nošenje zaštitnih maski tijekom ljetnih vrućina nije nimalo privlačno, a može biti i vrlo opasno, no Japanci koji zbog SARS-a imaju iskustva s ovim problemom, već su doskočili i ovome

Obzirom kako je u nekim zemljama, poput Kalifornije propisano nošenje maski i na plažama, mnogi se pribojavaju kako će to izgledati ljeti kad se temperature popnu i iznad 30.

The Financial Times upozorava da nošenje maski tijekom ljeta donosi nekoliko problema: zaustavlja ulazak hladnog zraka što podiže tjelesnu temperaturu posebno iznad vrata, zadržava vlažan zrak pa se grlo ne suši i osoba ne osjeća potrebu za tekućinom i zbog društvenog pritiska da se nosi maska ljudi piju manje vode što može dovesti do dehidracije.

Japanski liječnici upozoravaju kako bi nošenje maski moglo izazvati velike posljedice pa i smrtni ishod, stoga su tamošnje tvrtke pristupile osmišljavanju zaštitnih maski koje će štiti od virusa, no istovremeno i hladiti lice i zrak koji udišemo.

Nekoliko modela je već u ponudi, a jedna od njih osigurava provodljivost topline do kože što stvara osjećaj ugode, a kako se piše, jedna će tvrtka uskoro na tržište lansirati masku koja sadržava gel koji hladi.

Dok se te maske ne nađu u prodaji, liječnici upozoravaju na to da se zbog maske ne smije zaboraviti piti voda zbog opasnosti od dehidracije te da se izbjegavaju medicinske maske s velikom gustoćom.