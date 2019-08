Nisu samo jaja i piletina najveće opasnosti, trovanje hranom često uzrokuje i ova hrana

U ovim vrućim ljetnim danima posebno treba biti oprezan s namirnicama, kako svježima tako i pripremljenima, jer su trovanja hranom puno češća pri visokim temperaturama. No ona nisu ograničena samo na uobičajene sumnjivce - piletinu, ribu ili jaja. Neoprano voće, svježe cijeđeni sokovi, skuhana tjestenina i riža, kao i kremasti kolači također su jedni od češćih uzročnika neugodnih simptoma, a evo na što trebamo paziti

Ako dobijete crijevnu virozu nakon što ste jeli tjesteninu ili rižu, velika je vjerojatnost da ste pojeli hranu zaraženu bakterijom Bacillus cereus. Nalazimo je obično u tlu, a ponekad, nažalost, i u hrani koja je rasla blizu zemlje poput žitarica i riže. Ova se bakterija obično ne smatra štetnom, no otporna je na kuhanje, a problemi nastaju kad hrana stoji u toplim, vlažnim uvjetima.

Simptomi trovanja su mučnina, povraćanje, grčevi u trbuhu i dijareja. No riječ je o iznimno opasnoj bakteriji koja može dovesti do različitih bolesti, od manjih kožnih infekcija do teških stanja poput sepse, upale pluća, apscesa, sindroma toksičnog šoka...

Svježe cijeđeni sokovi

Svježe cijeđeni sokovi zdrava su opcija jer su krcati vitaminima, no mogu isto tako imati neželjene posljedice jer su brojna istraživanja pokazala kako se u njima osim vitamina, nalaze i neželjeni gosti, razne enterobaketrije, a među njima i E.Coli. Kao i većina bakterija i ova se prenosi zbog nedovoljne higijene, preko neopranih ruku, a ubija je visoka temperatura.

Najčešće je nalazimo u sirovom voću i povrću, ali i mesu. Voće i povrće prije upotreba treba dobro oprati, kao i detaljno oprati sokovnik nakon cijeđenja..

E.coli može uzrokovati dijareju, bolove u trbuhu, mučninu i povraćanje, koje može potrajati do pet dana, a u težim slučajevima i duže.