Ništa ne pristaje tako dobro na traperice kao bijele bluze, a Zara ih prodaje za manje od 19 eura

Ako ste mislili da je boho estetika rekla svoje, modne piste za sezonu proljeće/ljeto 2026. brutalno će vas razuvjeriti. Volani, čipka i romantične mašne vraćaju se na velika vrata, a Zara je, kao i obično, reagirala brže od svih. Ono što je iznenadilo i najveće modne skeptike jest činjenica da se najpoželjnije bijele bluze sezone već sada prodaju na drugim sniženjima, i to uz popuste do 60 posto.

Kolekcije kuća poput Chloé , Chanel, Zimmermann , Isabel Marant i Etro jasno poručuju jedno: prozračne tkanine i delikatni, gotovo zanatski detalji bit će ključni trend sljedeće sezone. Volani, čipkasti umetci i vezice dominirat će garderobom proljeća 2026., a Zara j e taj signal očito vrlo ozbiljno shvatila.

Modni div iz Inditexa poznat je po tome da pomno prati piste, ali još pažljivije sluša svoje kupce. Upravo zato njihov prodajni uspjeh nije slučajan. Zara zna što će se nositi, ali i što će se prodavati. I tu dolazimo do najzanimljivijeg dijela priče.

Iako je riječ o bluzama koje savršeno odgovaraju trendovima 2026., Zara ih je odlučila uključiti u druge krugove sniženja. Zašto? Odgovor ne znamo, ali znamo da se najtraženiji modeli mogu uloviti za manje od 19 eura. I da, već se masovno rasprodaju.

Ove romantične bijele bluze trenutačno su među najprodavanijim komadima na siječanjskim rasprodajama, i to s dobrim razlogom. Riječ je o komadima koji su nosivi odmah, ali i dugoročno isplativi.

Zimi ih kombiniramo ispod toplih pletiva i uz hlače na crtu za elegantan, ali funkcionalan outfit. U proljeće dolaze do punog izražaja uz ravne traperice i sandale na punu petu, uz klasične salonke i hlače od odijela ili kao romantičan kontrast laganim odijelima za posebne prigode poput Uskrsa.