ODLIČAN IZBOR

Ništa ne pristaje tako dobro na traperice kao bijele bluze, a Zara ih prodaje za manje od 19 eura

M.D.

24.01.2026 u 08:50

Sienna Miller na Chloe reviji
Sienna Miller na Chloe reviji Izvor: Profimedia / Autor: Dede / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Bionic
Reading

Ako postoji jedan komad koji će obilježiti proljeće 2026., to je romantična bijela bluza. Inspirirana modnim pistama Chloéa, Chanela i Zimmermanna, Zara ih nudi po sniženim cijenama pa nestaju s polica svjetlosnom brzinom

Ako ste mislili da je boho estetika rekla svoje, modne piste za sezonu proljeće/ljeto 2026. brutalno će vas razuvjeriti. Volani, čipka i romantične mašne vraćaju se na velika vrata, a Zara je, kao i obično, reagirala brže od svih. Ono što je iznenadilo i najveće modne skeptike jest činjenica da se najpoželjnije bijele bluze sezone već sada prodaju na drugim sniženjima, i to uz popuste do 60 posto.

vezane vijesti

Boho se vraća jače nego ikad

Kolekcije kuća poput Chloé, Chanel, Zimmermann, Isabel Marant i Etro jasno poručuju jedno: prozračne tkanine i delikatni, gotovo zanatski detalji bit će ključni trend sljedeće sezone. Volani, čipkasti umetci i vezice dominirat će garderobom proljeća 2026., a Zara je taj signal očito vrlo ozbiljno shvatila.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Modni div iz Inditexa poznat je po tome da pomno prati piste, ali još pažljivije sluša svoje kupce. Upravo zato njihov prodajni uspjeh nije slučajan. Zara zna što će se nositi, ali i što će se prodavati. I tu dolazimo do najzanimljivijeg dijela priče.

Hit komadi buduće sezone već na sniženju

Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
  • Zara
Zara romantične bluze Izvor: Promo fotografije / Autor: Zara

Iako je riječ o bluzama koje savršeno odgovaraju trendovima 2026., Zara ih je odlučila uključiti u druge krugove sniženja. Zašto? Odgovor ne znamo, ali znamo da se najtraženiji modeli mogu uloviti za manje od 19 eura. I da, već se masovno rasprodaju.

Ove romantične bijele bluze trenutačno su među najprodavanijim komadima na siječanjskim rasprodajama, i to s dobrim razlogom. Riječ je o komadima koji su nosivi odmah, ali i dugoročno isplativi.

Zimi ih kombiniramo ispod toplih pletiva i uz hlače na crtu za elegantan, ali funkcionalan outfit. U proljeće dolaze do punog izražaja uz ravne traperice i sandale na punu petu, uz klasične salonke i hlače od odijela ili kao romantičan kontrast laganim odijelima za posebne prigode poput Uskrsa.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TRIKOVI KOJI PROLAZE

TRIKOVI KOJI PROLAZE

Ovo su tajne čistog i urednog doma, a evo što treba prvo napraviti
ZA MIRAN SAN

ZA MIRAN SAN

Mučite se s nesanicom? Ovi čajevi su najbolji izbor za vas
U BARŠUNU

U BARŠUNU

Giorgia Meloni oduševila poslovnim lookom: Ovako izgleda suvremeni power dressing

najpopularnije

Još vijesti