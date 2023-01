Prodavali su staromodne tenisice za djedove, onda su okrenuli ploču i posegnuli za formulom koja ih je učinila jednim od najpoželjnijih brendova

Od staromodnih modela koje furaju tate iz predgrađa, preko upletenosti u politički skandal, pa do razvoja jednih od najpoželjnijih tenisica iz kojih danas ne izlaze trendseterice - putanja razvoja New Balancea doživjela je epski sjaj, a ova tvrtka izvela je rebranding koji će je godinama držati na životu. Nema sumnje, bostonski New Balance se vratio. Za 'hype brand numero uno' prognozira se tako da će prešišati prihod od sedam milijardi dolara

U proljeće 2022. internetska stranica New Balancea (NB) bila je jedno od najposjećenijih mjesta na internetu. Oko 70 tisuća kupaca čekalo je u virtualnom redu kako bi se dočepali para niskih košarkaških tenisica nazvanih 550. Model koji se prodaje po cijeni od 110 dolara postao je nevjerojatan hit otkako ga je tadašnji suradnik brenda Teddy Santis, osnivač njujorške streetwear marke Aimé Leon Dore (ALD), u jesen 2020. izvukao iz arhive. No ta pomama bila je poprilično značajna jer tenisice o kojima je riječ nisu bile dio ALD-ove ograničene serije u suradnji. Predstavljale su samo obnovu zaliha New Balancea, a ipak su rasprodane u nekoliko sekundi.

Da ste prije pet, šest godina promatrali ulice Sohoa, prve redove Tjedna mode ili stopala najfotografiranijih slavnih osoba na svijetu, teško da biste pronašli velik broj pari New Balanceovih tenisica. No ako biste zavirili u očev ormar ili prošetali uz stazu za trčanje – sigurno biste ih našli. Ali ta skupina kupaca baš i nije navijala alarme kako bi pratili najnovija izdanja ili plaćali stotine dolara za stilove koje je teško pronaći. Iako je brend tijekom godina doživljavao valove popularnosti – u 70-im godinama povećali su popularnosti trčanja, a u sljedećem desetljeću njihova tenisica 990, koja se prodavala za 100 dolara (tada najskuplja tenisica za trčanje na tržištu), postala je statusni simbol u streetstyle kulturi D.C.-ja – također je stekao reputaciju vječnog izbora za publiku stariju od 40 godina koja roštilja u dvorištu. Naravno, ljudi su kupovali klasične sive tenisice, ali nisu stajali u redu zbog njih kao za neka izdanja Nikea i Adidasa. Što se tiče opcija za obuću, NB-ove tenisice predstavljale su nešto najgeneričnije što ste mogli dobiti.

Zatim je došla 2016., kada je New Balance privukao pozornost na internetu zbog donacija koje je dao jedan od njegovih predsjednika, Jim Davis, skupini za koju se tvrdi da je podržavala bivšeg predsjednika Donalda Trumpa tijekom izbora. Obožavatelji su u znak prosvjeda objavljivali videa koja prikazuju kako spaljuju svoje tenisice, a brend je morao razjasniti da se ne radi o 'tenisicama bijele nadmoći'. Nekoliko rubnih internetskih stranica proglasilo je New Balance 'službenom tenisicom bijelaca' i kontroverze su se udvostručile.

No prije sedam godina, kada je brend bio upleten u skandal s Trumpom, nije mogao baš puno pasti. Ruku na srce, 2016. rijetko tko je nosio New Balance, a od tada je, njegujući partnerstva s različitim kreativcima, pokazao svoje vrijednosti držeći se onoga što zna te se čvrsto smjestio na listi najpoželjnijih.

Šest godina kasnije ljudi ne izlaze iz tenisica New Balance, a neki od njihovih najvećih obožavatelja su Justin i Hailey Bieber, Zoe Kravitz i Bella Hadid. Nakon političke strke brend je izvrsno uspio neutralizirati sve negativnosti te izbjeći potonuće u igri suradnji. Po svemu sudeći, New Balance čini to kako treba, stvarajući buku tamo gdje je i treba biti. Čini se da se svaka suradnja u koju se upusti New Balance, od brenda ženske odjeće Staud do dizajnera obuće Salehea Bemburyja, čak i talijanskog luksuznog brenda Miu Miu – pretvara u zlato. U proljeće 2021. potpisali su ugovor sa Santisom, jednim od najuzbudljivijih dizajnera i kreatora brendova današnjice, koji je stupio na mjesto kreativnog direktora njihove lokalno proizvedene linije Made in USA. New Balanceove tenisice, razvijene u suradnji s modnom kućom Miu Miu u proljeće 2022., dokazale su pak da su kupci spremni potrošiti 700 dolara za obuću koja se obično prodaje za 85 dolara (za razliku od standardnog stila, luksuzne tenisice nastale su i proizvedene u Italiji).

New Balance i njihove stare tenisice iz 80-ih i 90-ih doslovce gore na listama poželjnih modela. Naime NB je rangiran kao treći najuspješniji brend u kategoriji obuće za poboljšanje sportskih izvedbi, odmah iza Adidasa i Nikea. Na atletskom tržištu je peti, odmah iza spomenutih Adidasa i Nikea te Jordana i Skechersa. No uspjeh New Balancea nije ograničen samo na SAD jer je CEO tvrtke Joe Preston spreman povećati prihod kompanije, a on je iznosio 3,3 milijarde dolara u 2020. i 4,4 milijarde dolara u 2021. Za 2023. tvrtka cilja na sedam milijardi dolara prihoda. A prema podacima platforme za preprodaju tenisica StockX, New Balance u prosjeku postiže 42 posto marže.

'U tvrtki sam od 1995. godine, a tijekom tog razdoblja ostvarena je prodaja od 150 milijuna dolara, većinom u SAD-u. Zabilježili smo pravi skok rasta između 1995. i 2000./2001., u kojem smo narasli na oko milijardu dolara u SAD-u. Zatim je naša sljedeća faza rasta bila međunarodna. Do kraja 2008./2009. imali smo oko dvije milijarde dolara. A onda smo u sljedećih 10 godina dosegli četiri milijarde dolara. Uslijedio je covid i sve naše trgovine diljem svijeta bile su zatvorene te smo se vratili na oko 3,3 milijarde dolara', kaže Preston, predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke, kojem će Američka udruga za odjeću i obuću odati priznanje za njegove rezultate na gala dodjeli American Image Awards u travnju.

'U 2021. ponovno smo skočili na 4,3 milijarde dolara, a 2022. završit ćemo s više od pet milijardi dolara. Ono što se promijenilo su rast i širenje na globalnoj razini. Danas smo na oko trećine u SAD-u i oko dvije trećine izvan SAD-a', dodaje. Vraćanje sjaja uncool tenisicama Stoga ne čudi to da se mnogi pitaju - kako je ovaj brend uspio zaraditi toliko na 'tatinim', staromodnim i uncool cipelama? New Balance sa sjedištem u Bostonu brzo je postao peta najveća robna marka obuće u Sjedinjenim Američkim Državama zahvaljujući partnerstvima, storytellingu (pripovijedanju priča o brendu) i davanju novog štiha starim modelima.

New Balance osnovao je 1906. William Riley te je isprva proizvodio uloške za cipele. Moderna verzija ove tvrtke za proizvodnju obuće započela je 1972. godine, kada ju je kupio sadašnji vlasnik Jim Davis. On je tvrtku sa šest djelatnika, sposobnu proizvesti 30 cipela dnevno, pretvorio u ogromnu kompaniju s preko 8000 zaposlenika diljem svijeta te prodajom sportske opreme i artikala u 120 zemalja. Primarni fokus brenda bile su tenisice za trčanje i slobodno vrijeme, a umjesto imena, modeli dobivaju brojeve. Osnivač Applea Steve Jobs, primjerice, volio je nositi model NB 991 uz prepoznatljivu crnu dolčevitu kada je bio na pozornici.

Od 70-ih New Balance se usredotočio na tenisice za trčanje i sport, a neki od modela postupno su se probijali u kategoriju obuće za slobodno vrijeme. Upravo je to bio jedan od prvih čimbenika u kojima se krije uspjeh tvrtke: bili su izuzetno uspješni u stvaranju pompe i privlačnosti retro modela. 'Popularnost brenda karakteriziraju reizdanja starijih tenisica iz 70-ih, 80-ih i 90-ih godina. New Balance ima prekrasnu arhivu starijih modela. Također ima koristi od popularnosti tenisica za trčanje među milenijalcima. Nadalje, model 550 bio je veliki hit u kategoriji court & white shoes', objašnjava Daniel Benz, izvršni direktor trgovine tenisica Asphaltgold, za OMR.

Godina 1970. pokazala se kao jedna od najvažnijih točaka po pitanju stila i dizajna New Balancea čak i danas. Upravo je te godine lansiran model 320, prva tenisica s prepoznatljivim logom - slovom 'N'. S plavom brušenom kožom i gumenim đonom, 320 je privlačio pažnju kako izgledom, tako i kvalitetom. Nakon što ga je časopis Runners World proglasio tenisicom broj jedan na tržištu prodaja mu je vrtoglavo skočila.

U 80-ima su predstavljeni neki od najprepoznatljivijih modela, počevši sa 620, prvom tenisicom koja je probila cjenovnu granicu od 50 dolara. Zatim je tu bio 420, omiljen čak i danas jer je lansiran u ogromnom broju boja, i kultni 574, još uvijek jedan od najpopularnijih modela New Balancea, čak i nakon transformacije u prepoznatljiv ležerni dizajn.

Danas New Balance predstavlja ravnopravnu konkurenciju brendovima obuće kao što su Norse Projects, Stussy, United Arrows i Beams Plus. Tvrtku i dalje vodi Davis, a sjedište joj je u Bostonu te nastavlja briljirati u područjima mode, sporta i kulture. New Balance sada nudi velik izbor tenisica, uključujući specijalizirane modele za kriket, košarku, pa čak i za skateboarding. Osim toga, surađivao je s brojnim brendovima, a ono od čega ne odstupa od samog početka je visoka razina kvalitete po kojoj je poznat. Osim toga, ima niz tenisica Made In The USA, kao i kolekciju Made In England.

Prava suradnja u pravo vrijeme S jedne strane tvrtka je imala sreće što su nezgrapne 'tatine' tenisice in – no sreća vas može ponijeti samo dio puta. ‘Brend je poznat po mnoštvu starijih modela i kao takav nije imao problema s oslanjanjem na tu tradiciju u svojim novim retro izdanjima', kaže za OMR Christopher Blumenthal, njemački bloger koji piše o tenisicama. New Balance je pokrenuo neke sjajne suradnje, što se pokazalo ključnim za daljnje uspješno poslovanje. Naime ulažući u suradnju s renomiranim dizajnerima, povećao je kako vrijednost, tako i ugled svojih modela.

Bez tima ili velikog proračuna započeli su s malim imenima, povezujući se s brendovima ulične odjeće kao što su Aries i JJJJound te lansirajući ekskluzivna izdanja u malim serijama. To je podiglo dovoljno prašine da im pomogne u sklapanju posla s većim imenima, uključujući brend Aimé Leon Dore (ALD), čiji je pogled na američku sportsku odjeću priskrbio brendu posvećene sljedbenike.

U to vrijeme svijet tenisica izlazio je iz razdoblja potaknutog tehnološkim stilovima kao što su Yeezy, Adidas UltraBoosts i Nikeova linija VaporMax, dok je modni svijet obožavao Balenciaga Triple S i Off-White x Air Jordan 1 — šarene supersize tenisice koje su izgledom privlačile pažnju.

New Balance nije jurio ni za jednim trendom, već se držao klasičnih silueta, skromnih paleta boja i pametnih marketinških kampanja koje su se oslanjale na oglase iz arhiva brenda. Činilo se da su kupci bili željni ovog pristupa koji se vraća osnovama.

'New Balance nema tehničkih trikova. Nema onog 'oh, trčat ćeš brže u ovome' ili 'u ovom bolje skačeš'. To su samo dobre, čvrste tenisice', kaže Erik Manzano Fagerlind, suosnivač i kreativni direktor SNS-a. Dok bi neki od njegovih konkurenata mogli preplaviti tržište desecima novih boja kao odgovorom na uspješno lansiranje modela, pristup New Balancea bio je znatno odmjereniji – što je bio rezultat pažljivog planiranja i nenamjernih problema s opskrbnim lancem, koji su ometali proizvodnju u cijeloj industriji.

To što je manji - za usporedbu, 2018. New Balance je ostvario je 4,5 milijardi dolara prihoda u cijelom svijetu, a Nike je prošle godine dosegao 44,5 milijardi dolara - i fleksibilan brend također ga je učinilo privlačnim suradnikom. Bez čvrste formule koju su trebali slijediti, njegovi su partneri imali slobodu realizirati svoju viziju i preuzeti kontrolu nad marketingom, obraćajući se New Balanceu prvenstveno zbog stručnog znanja o proizvodima.

Staud, brend sa sjedištem u Los Angelesu te poznat po šarenoj ženskoj odjeći i dodacima, udružio je snage s New Balanceom 2020. za svoj prvi pohod na kategoriju aktivne odjeće, lansirajući kolekciju tajica, topića i tenisica 997 boje šerbeta. Partnerstvo je bilo itekako uspješno, proširivši se na color-block modele, bijele tenisice s pastelnim obrubom, uniseks tenisice, uključujući poluprozirni izgled u stilu modela 57/40, pa čak i torbicu s potpisom Stauda u obliku teniske loptice.

Prije lansiranja kolekcije sa Staudom suradnje New Balancea uglavnom su bile usmjerene na muško tržište iako su mnoge žene također posezale za tim stilovima. Sada je pak razvoj artikala za žene jedan od značajnih poslovnih fokusa. Žene se sve češće odlučuju za New Balance, cijeneći jednostavnost, nosivost i kvalitetu brenda.

No kao pravi 'pogodak u sridu' pokazala se spomenuta suradnja s brendom luksuzne streetstyle odjeće Aimé Leon Dore. Godine 2020. osnivač i glavni dizajner Teddy Santis izbacio je model 550, a on je rasprodan u roku od nekoliko minuta. Partnerstvo je doživjelo golem uspjeh i takvo je do danas te New Balance nije prikazan samo u videu na početnoj stranici Aimé Leon Dorea, već je Santis imenovan kreativnim direktorom brenda 2021. Pod njegovim nadzorom pokrenuta je suradnja s Jadenom Smithom (sinom Willa Smitha), danskim brendom Ganni, američkom dizajnericom Salehe Bembury, tenisicama Shop Size itd. Ističe se ono što je zajedničko svakom partneru u tim suradnjama: uspješne zajednice na društvenim mrežama u rasponu od šest znamenki i reputacija kreatora ukusa.

'Imamo tim za sportski marketing i tim za ambasadore robne marke, tako da oni stalno gledaju tko je prisutan i s kim bismo se potencijalno odlično složili, bilo da se radi o suradnji na određenom proizvodu ili nekome za koga mislimo da bi bio dobar za suradnju. Naša mantra je da budemo žestoko neovisni. Ponekad sportašima ili ambasadorima robnih marki može biti lakše izabrati samo najveće robne marke. Ali mi im nudimo prilagođeni pristup koji im omogućuje da pokažu svoju osobnost', kaže Preston.

Mnoštvo lansiranja i hype koji vlada oko toga Kako biste otkrili recept za uspjeh koji New Balance koristi u suradnjama, ne morate tražiti dalje od Santisa. U ožujku 2022. predstavio je svoju prvu kolekciju za NB u 16 boja. Sve glavne modne kuće potom objavljuju priče o lansiranju novog modela, pokrećući i hraneći hype. Brend je novu boju za popularni model 990 izbacivao svaki drugi mjesec – a rasprodana je u roku od nekoliko minuta u trgovinama diljem svijeta. No New Balance ne ovisi samo o drugima. Dapače, na svom primarnom računu na Instagramu ima 6,7 milijuna pratitelja dok New Balance Lifestyle broji milijun pratitelja. Njegov TikTok ima više od 220 tisuća pratitelja i svaki video ima milijunske preglede, a stranica na Facebooku broji 8,7 milijuna obožavatelja. Na tim platformama New Balance najavljuje kada će nove cipele biti u prodaji, uključujući točne datume i vremena. Za sve ostalo pobrinu se blogovi i sneakerheadsi.

Strategija partnerstva s vrhunskim dizajnerima odigrala je ključnu ulogu u tome da New Balance učinkovito transformira svoju kolekciju starijih modela u nešto novo i jedinstveno. Potražnja za modelom 550, koji je osvježio Santis 2020., učvrstila je taj model kao najprodavaniji, s nekoliko boja koje su se činile trajno rasprodanima. Zeleno-bijeli model 550 preprodaje se na StockX-u, naprimjer, za više od 350 eura, što je gotovo 300 posto više od originalne cijene od 130 eura. Slična je priča s modelom 990. Pompa je povećala privlačnost čak i boja kojima nedostaje wow faktor, pa je tako redovito rasprodan čak i u sivoj varijanti.

'Ljudi traže stvari u koje mogu imati povjerenja u vremenima nestabilnosti. Linija 990 najstarija je kontinuirana franšiza tenisica u sportskom trčanju. Traje od 1982. i ljudi znaju što će dobiti njome sa stajališta kvalitete i izgleda', kaže Davis. Iako se može pohvaliti s nekoliko klasika i gotovo 40-godišnjom poviješću, još neke značajne siluete iz arhive bostonske marke izazvale su pomutnju u redovima obožavatelja mode. Dvije od njih bile su 827, umjetnički slojevita tenisica za trčanje koja je predstavljena 1997., te 550, košarkaška tenisica iz 1989. godine.

Isprobana i očito učinkovita metoda za stvaranje pompe korištena je prilikom gotovo svakog lansiranja: počinje željenom suradnjom, zatim, nakon što se rasproda, nastavlja s in-line iteracijama nekoliko tjedana ili mjeseci kasnije. I Stray Rats i Aimé Leon Dore bacili su se na 827, a ALD je kreirao 55, jedan od najneočekivanijih hitova godine: retro tenisice koje su kupci 'progutali', a utjecajne stranice na Instagramu su zanijemjele od oduševljenja.

No ako mislite da je mudro odabrana suradnja sve što je potrebno za preuređenje i pomlađivanje brenda tenisica, treba obratiti pažnju na Reebok. Naime, iako također ima poprilično naslijeđe, nikada to nije uspio iskoristiti. Reebok, naprimjer, nije uspio kreirati uvjerljive priče i donijeti novu vrijednost i ugled svom brendu.

D2C te 'proizvedeno u SAD-u' i 'proizvedeno u Velikoj Britaniji' čine razliku Kao i mnogi drugi brendovi tenisica, prije svega Nike i Adidas, New Balance je uložio značajna sredstva u svoje D2C poslovanje. Webshop robne marke ima moderan štih, a isporuke iznad 50 eura su besplatne, kao i povrati. Tako je New Balance izravna konkurencija trgovinama tenisicama diljem svijeta. Međutim New Balance još uvijek nije kapitalizirao snagu lansiranja modela koji su isključivo dostupni u trgovinama brenda. Specijalizirani dućani poput Asphaltgolda i dalje imaju ekskluzivne ponude i dobivaju određene modele.

Osim popularnosti nezgrapnih chunky modela, bliske suradnje s vrhunskim dizajnerima i redovitih sniženja, fokus na tvornice u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu pomaže storytellingu brenda. New Balance upravlja s ukupno šest tvornica u zapadnim zemljama, pet u matičnoj državi i jednom u Ujedinjenom Kraljevstvu, od kojih svaka proizvodi najskuplje i vrlo popularne modele 990, 991, 992 i 1500.

'New Balance nije brend koji karakterizira puno hvalisanja, a reklame koje privlače pozornost također su rijetkost', kaže izvršni direktor Asphaltgolda Daniel Benz. ‘Njihova prizemljena filozofija odaje vrlo prijateljsku vibru, što je vrlo dobro prihvaćeno kod kupaca. Kao i činjenica da nastavljaju proizvoditi u tvornicama u SAD-u i Velikoj Britaniji', dodaje.

'Tvornice u Velikoj Britaniji i SAD-u same po sebi obećavaju povećan stupanj kvalitete i izrade. Također valja istaknuti da su modeli koji se tamo proizvode, 992 i 990, naprimjer, doživjeli rast preporučene maloprodajne cijene posljednjih godina. Čak su uspjeli iskoristiti proizvodni proces u marketinške svrhe jer je New Balance jedan od rijetkih brendova koji dopušta posjetiteljima ulazak u svoje tvornice. Kao krajnjem potrošaču, to je glavni iskaz povjerenja', objašnjava bloger Christopher Blumenthal.

Pronalaženje prave ciljne skupine Prema mišljenju Prestona, strategija tvrtke pomogla je brendu da napreduje i tijekom pandemije. 'To predstavlja dio naše sveukupne mantre o kontroli naše sudbine, što je stvarno došlo do izražaja posljednjih godina, tijekom pandemije covida. Ograničenja opskrbe sigurno su utjecala na naše poslovanje, ali smo ipak uspjeli povećati prihode preko 30 posto u 2021.', komentirao je Preston. Međutim cipele koje potječu iz tvornica u SAD-u i UK-u čine samo 25 posto globalne prodaje New Balancea.

Stavljajući fokus na kvalitetu, a time u poziciju zahtijevanja više maloprodajne cijene, New Balance se pozicionirao tako da dosegne nove ciljne skupine koje su spremne izdvojiti nešto više za tenisice proizvedene u SAD-u ili Velikoj Britaniji. 'U početku su modno osviješteni kupci poticali hype, kupci koji su bili spremni platiti više od 200 eura za par tenisica', kaže Benz. 'Međutim sada je ciljna publika široka i raznolika, kao i sama linija proizvoda.' Blumenthal to vidi slično: 'Profil standardnog ljubitelja NB-a postao je u posljednje vrijeme izuzetno nedefiniran. Prije samo nekoliko godina, bez puno razmišljanja rekli biste da su primarna New Balanceova publika u Europi muškarci između 25 i 35 godina ili stariji. U SAD-u još stariji. Sada je taj brend postao znatno moderniji i stilovi su se promijenili. Nekad dosadne 'tenisice za tate' sada su postale moderne – čak i među ženama između 18 i 30 godina.'

Selektivna partnerstva sa zvijezdama i influencerima Budući da je NB bio vrlo uspješan u kreiranju priče o svom brendu, uspio je biti vrlo konzervativan i selektivan u partnerstvima s utjecajnim osobama ili suradnji s poznatim sportašima. Dok Nike, Adidas i drugi mogu istaknuti brojne sportaše iz NBA lige, nogometa i tenisa, NB se udružio s NBA zvijezdom Kawhijem Leonardom, Raheemom Sterlingom iz Man Cityja, Sadiom Maneom iz Liverpoola i Bukayom Sakom iz Arsenala. Osim toga, tvrtka je u sportu i kao proizvođač dresova za Romu, Athletic Bilbao, FC Porto i OSC Lille — sigurno velike klubove, ali ništa višeg ranga.

Kroz svoja partnerstva sa sportašima, New Balance bavi se s puno više toga od pukog sponzoriranja. Tako je Sterling, naprimjer, izdao svoju kolekciju pod kapom New Balancea, a Saka je opremio svoj stari klub upravo opremom tog brenda. I, naravno, te dvije europske nogometne zvijezde sve su to dokumentirale na svojim profilima na društvenim mrežama koje prate milijuni, pomažući tako New Balanceu da promovira svoju priču.

Obiteljski posao sa svijetlom budućnošću New Balance je još uvijek obiteljski posao. Jim i Ann Davis upravljaju njime od 70-ih. Jim ga je kupio 1972., a to je još uvijek ključni dio kulture brenda i predanosti zajednici. Chris Davis, njihov sin, šef je marketinga i radi sjajan posao. A Kassia Davis je predsjednica i izvršna direktorica PF Flyersa te je radila za New Balance niz godina.

'Odjeća je ključan dio našeg rasta u sljedećih tri do pet godina. A imamo i novu šeficu odjela za odjeću, Julie Pike. Stvarno se trudimo dovesti sve u red kako bi se počelo ubrzavati 2024. I budući da je D2C važan dio našeg poslovanja na određenim tržištima, rast u segmentu odjeće je imperativ', kaže Preston za WWD.

'Mislimo da je maloprodaja važan dio našeg približavanja potrošaču. Ali i dalje ćemo biti veletrgovac. Još uvijek imamo čvrste odnose s nekim od najvećih trgovaca na malo diljem svijeta, kao i s nekima od najmanjih i strateških trgovaca, posebno sa specijaliziranim i lifestyle trgovinama. I mislimo da je to također važan dio našeg predstavljanja robne marke kupcima', dodaje.

'Morate saznati gdje kupac želi kupovati, kako želi kupovati i kada želi kupovati. Svatko tko uđe u jednu od trgovina započinje svoje putovanje, obično na svom telefonu, fizički ili kod kuće. Dakle ne radi se samo o iskustvu u trgovini. Radi se o cijelom putovanju potrošača. Naš fokus je na tome da pokušamo razumjeti to putovanje po kategorijama, jer je putovanje za nekoga tko dolazi zbog proizvoda s performansama drugačije nego za nekoga tko dolazi u potrazi za najnovijim izdanjem. A želite biti sigurni da će to biti besprijekorno iskustvo', ističe Preston.

'Proizvedeno u SAD-u' je veliki fokus New Balancea, a najavljeno je 65 milijuna dolara za proširenje tvornice u Skowheganu. 'Sa stajališta rasta, postavili smo dugoročni plan u 2019., nesvjesni da ćemo se suočiti s covidom godinu kasnije, koji smo osvježili sredinom 2020. kako bismo narasli sa sedam na 10 milijardi dolara. Nismo stavili datum za tih 10 milijardi dolara jer bismo mogli puno brže rasti da to želimo. Ali ne radi se samo o ukupnom rastu, nego o kvaliteti tog rasta. Tako da smo u posljednje tri godine stvarno pokušavali ojačati distribuciju, predstaviti nove proizvode više klase. I to nam je pomoglo da budemo uspješni. Dakle, sa stajališta rasta, vjerujemo da možemo doseći 10 milijardi dolara u sljedećih nekoliko godina', otkriva Preston.