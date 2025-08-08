Ana Gruica Uglešić zadivila u haljini za kojom luduju modne ovisnice

ZVIJEZDA PREMIJERE

Ana Gruica Uglešić
Ana Gruica Uglešić Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na premijeri predstave 'Julije Cezar' održanoj u sklopu 71. Splitskog ljeta, ispod Srebrnih vrata Dioklecijanove palače, glumica Ana Gruica Uglešić zasjala je u modnom izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim

Za premijeru predstave Gruica je odabrala dobro poznati model haljine s potpisom britanskog brenda Rat & Boa, prepoznatljivog po ženstvenosti, fluidnosti, upečatljivim printovima i opuštenoj, ali istodobno elegantnoj silueti.

Haljina koju je nosila karakteristična je po dugom kroju i satenskom efektu materijala, lagana, lepršava, s izuzetno zanimljivim crveno-smeđim cvjetnim motivom koji haljini daje poseban umjetnički dojam. Gornji dio haljine bez naramenica decentno otkriva ramena i ključnu kost, dok jednostavna konstrukcija omogućuje da fokus bude na samoj tkanini i printu, što je zaštitni znak ovog brenda.

Rat & Boa haljine često ne traže puno dodatnih detalja, već svojom posebnom energijom čine svaku kombinaciju potpunom.

Ana je odabrala minimalističke elegantne naušnice te satensku, tamnocrvenu torbicu s dodatkom perlica, savršeno uklopivši modne dodatke uz boje haljine.

Ana Gruica Uglešić, Ivo Perkušić
Ana Gruica Uglešić, Ivo Perkušić Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Njezin izbor hit haljine brenda Rat & Boa savršeno je oslikao duh mediteranske večeri – spoj opuštenosti, slobode, samopouzdanja i sofisticirane elegancije.

Haljine brenda Rat & Boa imaju vojsku obožavateljica upravo zato što su statement same po sebi i odlično funkcioniraju u posebnim prilikama, ali i u ležernijim izdanjima, ovisno o odabranim modnim dodacima.

@dcopperman The ultimate Spring wedding guest dress 🤌🏼 #weddingguest #weddings #weddingseason #weddingguestdress #weddinglook #bridetobe #bridalhair #bridalmakeup #bridetok #bridal #weddinginspo #weddingideas #weddinginspiration #weddingplanner #engagement #prewedding #fitcheck #outfitcheck #eveninggown #formal #foryoupage #summerdress #dresses #southoffrance #elegant #elegance #aesthetic #classy #fyp #foryou @RAT & BOA ♬ My Love Mine All Mine - Mitski

