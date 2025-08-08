Ana Gruica Uglešić zadivila u haljini za kojom luduju modne ovisnice

Na premijeri predstave 'Julije Cezar' održanoj u sklopu 71. Splitskog ljeta, ispod Srebrnih vrata Dioklecijanove palače, glumica Ana Gruica Uglešić zasjala je u modnom izdanju koje je malo koga ostavilo ravnodušnim

Za premijeru predstave Gruica je odabrala dobro poznati model haljine s potpisom britanskog brenda Rat & Boa, prepoznatljivog po ženstvenosti, fluidnosti, upečatljivim printovima i opuštenoj, ali istodobno elegantnoj silueti.

Haljina koju je nosila karakteristična je po dugom kroju i satenskom efektu materijala, lagana, lepršava, s izuzetno zanimljivim crveno-smeđim cvjetnim motivom koji haljini daje poseban umjetnički dojam. Gornji dio haljine bez naramenica decentno otkriva ramena i ključnu kost, dok jednostavna konstrukcija omogućuje da fokus bude na samoj tkanini i printu, što je zaštitni znak ovog brenda.

Rat & Boa haljine često ne traže puno dodatnih detalja, već svojom posebnom energijom čine svaku kombinaciju potpunom. Ana je odabrala minimalističke elegantne naušnice te satensku, tamnocrvenu torbicu s dodatkom perlica, savršeno uklopivši modne dodatke uz boje haljine.