Ne tražite dalje! Ove chic frizure najbolje su za sjedokose dame

E. K.

01.02.2026 u 18:55

Andie MacDowell
Andie MacDowell Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Zaboravite stereotipe - sijeda kosa je apsolutni 'must have' i sjajno izgleda baš u svim dobnim skupinama

Dame poput Andie MacDowell, Grece Ghanem, Jamie Lee Curtis i Helen Mirren najbolji su primjer toga da sijeda kosa može biti itekako cool i izgledati fantastično.

Da, uz pravu njegu te dobro odabranu i stiliziranu frizuru srebrne vlasi mogu nevjerojatno izgledati.

Ako dvojite oko toga, pronašli smo nekoliko chic rješenja za sijedu kosu.

Voluminozni bob

Kreatorica beauty sadržaja Nikol Johnson Sanchez ističe se ne samo svojim besprijekornim stilom, već i prekrasnom kosom. Markantna 49-godišnjakinja poznata je po svojoj sijedoj bob frizuri, a uvijek je nosi s ležernim razdjeljkom sa strane i puno volumena, što joj odlično pristaje. Ljepota ove sijede frizure leži u jednostavnosti oblikovanja i dodatnoj punoći koju stvara zahvaljujući razdjeljku sa strane. Ne zaboravite pritom na redovito korištenje hidratizirajućih sredstava za njegu kose jer je sijeda kosa sklonija isušivanju.

Taylor Hackford i Helen Mirren
  • Helen Mirren
  • Taylor Hackford i Helen Mirren
  • Helen Mirren
Helen Mirren Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Duga kosa s valovima

Izgleda li sijeda kosa dobro samo s kratkom frizurom? Ne! Svatko tko voli nositi dužu kosu može to apsolutno i učiniti, čak i s ovom posebnom bojom kose. Međutim za dodavanje daška sofisticiranosti preporučuje se odabrati nježnu slojevitu frizuru i oblikovati je u prekrasne valove ili kovrče kakvima se ponosi Andie MacDowell. To čini kosu življom i daje joj prekrasan volumen. Izgleda svježe i tako trendi!

Neodoljivi kratki 'pixie': Jamie Lee Curtis
Neodoljivi kratki 'pixie': Jamie Lee Curtis Izvor: EPA / Autor: JILL CONNELLY

Dugi pixie

Pixie je chic, zavodljiv i nevjerojatno elegantan način stiliziranja sijede kose. Glumica Jamie Lee Curtis već dugo je obožavateljica ove frizure. Za one kojima je ova verzija prekratka, dugi pixie je odlična opcija: sa strane je kosa ošišana malo duže, što joj daje puniji izgled unatoč kraćoj duljini. Ova moderna frizura brzo se i jednostavno oblikuje. Ako tražite supermodernu frizuru za svoju sijedu kosu, ovo je savršen izbor.

Sijedi lob

Za sve one koji nisu sigurni stoji li im bolje duga ili kratka sijeda kosa, sijedi lob je savršen izbor. Za razliku od klasičnog boba, šiša se malo niže, oko ključne kosti, dajući kosi svjež, mladenački i razigran izgled s dosta volumena i pokreta. Osim toga, ovakav lob je nevjerojatno svestran. Bez obzira preferirate li ravnu, valovitu ili kovrčavu kosu, ovaj trendi stil prekrasno izgleda u svim varijacijama.

