Najpoželjnije ružne tenisice dobile su svoje nasljednice, a za njih je zaslužan sin slavnoga Willa Smitha

Tenisice s potpisom brenda New Balance posljednjih sezona postale su must-have model na modnoj sceni, a njegove klasične verzije u svoj kolekciji u ormaru posjeduje većina 'it' djevojaka današnjice i poznate street style zvijezde. S njihovim dizajnom sada se odlučio poigrati Jaden Smith, sin slavnoga Willa Smitha koji, poput oca, od rane mladosti u svijetu šoubiznisa paralelno gradi glazbenu i glumačku karijeru

U suradnji s brendom New Balance, čiji su ružni modeli tenisica osvojili modni svijet , Jaden Smith kreirao je novu verziju modela Vision Racer koje kombiniraju klasični dizajn marke s avangardnom estetikom 22- godišnjeg pjevača i glumca.

Spoj između brenda New Balance i Jadena Smitha tako je rezultirao kreiranjem transgresivnog i najrizičnijeg modela tenisica do sada, koji se podjednako ističe svojom etičnošću. Brend New Balance, poput 22- godišnjeg sina Willa Smitha, zagovara odgovornu proizvodnju i uvjereni su u veliki uspjeh svog veganskog dizajna tenisica izrađenog od recikliranih materijala.