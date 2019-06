Muči li vas neutaživa glad, možda je uzrok tome neki od ovih najčešćih razloga

Nekim ljudima nezamislivo je makar i nakratko napustiti kuću bez nošenja nečega za prezalogajiti, jer bez obzira što unijeli u svoje tijelo, žudnju za hranom teško im je ugasiti

Čak i ako nismo fizički gladni, naše će tijelo poslati signal mozgu da želimo jesti nakon što vidimo slike hrane jer one potiču povećanje koncentracije hormona gladi grelina. Problem je što ovu 'vizualnu glad' potiče visokokalorična hrana, dok ona niskoenergetska, poput povrća, ne potiče mozak na ovakvu reakciju. Pokušavate li smršavjeti, prestanite pratiti one koji vas pune slikama hrane od kojih rastu zazubice.

Priznajemo da to na prvu ne zvuči kao najmudriji zaključak, ali stvar je ipak malo kompleksnija. Navika preskakanja obroka, pokazala su istraživanja, povećat će osjećaj gladi tijekom sljedećeg obroka pa ćete vjerojatno pojesti više nego uobičajeno. Kad tijelu ne damo hranu, ono će iscrpiti svoje zalihe glukoze u krvi, što će potaknuti gomilanje hormona gladi grelina i time povećati apetit. Trudite se ne ostavljati više od četiri do pet sati između obroka i uvijek imajte pri ruci zdrave grickalice koje će umanjiti glad i spriječiti prejedanje.

Slike hrane ne dopiru do oka samo s društvenih mreža. Studija provedena u njujorškom uredu Googlea pod nazivom 'Project M&M' rezultirala je smanjenom potrošnjom čokoladnih bombona za 3,1 milijun kalorija u samo sedam dana, a sve što su napravili bilo je stavljanje M&M bombončića u neprozirne spremnike umjesto u staklene. Znanstvenici s Cambridgea pripisuju ovo također 'vizualnoj gladi', a kako biste je izbjegli i jeli samo kad to kaže vaš trbuh, a ne oko, maknite sve grickalice iz vidokruga.

Jedete dijetnu hranu s niskim udjelom masti

Gotovi prehrambeni proizvodi s niskim udjelom masti bili bi bez okusa kad proizvođači ne bi to nadoknadili šećerom, no nije žudnja za još malo šećera jedino što time riskirate. Novija istraživanja pokazala su da punomasna hrana preko receptora u jeziku šalje poruku da se nešto kreće prema želucu, dok hrana s niskim udjelom masti to ne radi pa u konačnici unesete u sebe puno više kalorija. Pregled znanstvenih istraživanja nedavno objavljen u časopisu European Journal of Nutrition navodi kako ljudi koji jedu punomasne mliječne proizvode nemaju veću vjerojatnost obolijevanja od kardiovaskularnih bolesti ili dijabetesa tipa 2 nego oni koji jedu dijetalne mliječne proizvode.

Često pijete alkohol

Čašica kojom nazdravljate prije obroka da biste smanjili apetit zapravo će ga povećati. Alkohol je jedan od najvećih uzroka prekomjernog unosa hrane, a neke studije sugeriraju da je uzrok tome pojačavanje osjetila. Ispitanice koje su infuzijom dobivale ekvivalent od oko dva alkoholna pića pojele su 30 posto više hrane od onih koje su infuzijom primile slanu otopinu. Čak i blaga intoksikacija povećala je ispitanicama aktivnost mozga u regiji hipotalamusa, što ih je činilo osjetljivijima na miris hrane. Osim toga, alkohol može izazvati dehidraciju, a to vam može potaknuti osjećaj gladi.

Jedete hranu iz konzervi

Konzerve su pristupačne i praktične, ali i pune bisfenola A (BPA). Ova kemikalija sprečava kontakt hrane i metala u kojima su spremljene, a nalazi se u 67 posto svih konzerviranih namirnica. Ispitanici koji su imali višu razinu BPA, pokazala je nedavna studija, imali su veću razinu leptina i bili izloženi većem riziku od nastanka metaboličkog sindroma. Ako već jedete konzerviranu hranu, trudite se da to bude ona iz staklenki.

Ne jedete dovoljno bjelančevina

Bjelančevinama je potrebno duže vrijeme za probavljanje pa duže ostaju u želucu pružajući osjećaj sitosti, a pokazale su se i učinkovitima u suzbijanju apetita. Polovici ispitanika jedne studije za doručak su jeli peciva, a druga polovica jaja. Sudionici istraživanja koji su jeli jaja tri sata duže su pokazivali smanjenu glad, a u naredna 24 sata konzumirali su manje kalorija. Bjelančevine nisu samo meso i riba pa ako pijete smoothije, dodajte im chia sjemenki, granolama dodajte kvinoju, humus jedite s mrkvom, a jabuke s maslacem od kikirikija.