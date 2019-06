Modni ulovi: Pronašli smo najljepše i najudobnije modele sandala u kojima ćete kao od šale izgurati dan

Sezona sandala je i službeno otvorena, s obzirom na to da temperature posljednjih dana rapidno rastu, a sve bliže je i planiranje godišnjeg odmora o kojem maštamo na poslu, stoga smo se potrudili pronaći sandale koje će uspješno prkositi užarenom gradskom asfaltu te su istovremeno toliko udobne da ih bez problema možemo nositi cijeli dan

Ako bismo morali izdvojiti jedne cipele u kojima moramo izgurati dan od jutra do mraka, to bi zasigurno bile one s block petom. Ove udobne i chic cipele, koje su bile popularne kasnih 60-ih i ranih 70-ih godina, proteklih godina vratile su se u velikom stilu te su ponovno osvojile svijet.