Modni svijet tuguje, a dizajner koji je igrao po svojim pravilima svima je očitao još jednu lekciju

Kao globalna industrija vrijedna trilijune dolara, moda je daleko od čarobne tvornice kakvom je se često prikazuje. Ipak, to okruženje stvara istinske čarobnjake. Jedan od njih je belgijski dizajner Dries Van Noten, čija je najava da će svoje škare i olovku objesiti o klin i otići u mirovinu nakon 40 godina provedenih u istoimenom brendu izazvala je val tuge i negodovanja obožavatelja mode

'Ranih 80-ih, kao mladić iz Antwerpena, moj san je bio imati glas u modi', napisao je Dries Van Noten u objavi na Instagramu početkom ovog tjedna. 'Sada se želim usmjeriti na sve stvari za koje nikada nisam imao vremena. Tužan sam, ali u isto vrijeme sretan što vas obavještavam da ću se povući krajem lipnja. Već se neko vrijeme pripremam za ovaj trenutak i osjećam da je vrijeme da ostavim prostor novoj generaciji talenata da svoju viziju unesu u brend', napisao je legendarni belgijski dizajner i time najavio odlazak u mirovinu.

Van Noten je pokrenuo istoimenu marku 1986., a njegovi dizajni često naginju avangardnoj raskoši, ispunjenoj odvažnim uzorcima i printovima, uz svijetle i bujne boje te luksuzne tkanine. 'Ne mogu lagati, jutros sam malo plakala. Bila mi je neizmjerna čast živjeti s njegovom odjećom i voditi ga sa sobom kroz svaki dio svog života', napisala je stilistica Amanda Murray - a koja Van Notena rado naziva 'Papa Dries' i procjenjuje da 70 posto njezinog ormara potječe iz njegovih kolekcija - na Instagramu uz njihovu zajedničku fotografiju. 'Nitko nije učinio da se osjećam kao ja više od mog Papa Driesa, i to je dar na kojem sam mu vječno zahvalna.'

Iako njegovi dizajni mogu biti polarizirajući (Anna Wintour navodno ih odbija nositi), mnogi su iz modnog svijeta na društvenim medijima istaknuli veličinu Van Notenova utjecaja. Neki od njih, uključujući Sarah Spellings iz WSJ-a, objavili su svoje prve ili omiljene odjevne kombinacije Van Notena, ističući kako su se osjećali dok su nosili ili jednostavno gledali odjeću koju je izradio. Mnogo je špekulacija o tome tko bi mogao doći na njegovo mjesto, a dok nasljednik tek treba biti objavljen, kako navodi WWD, 'razgovori s dizajnerima u Europi već su održani'. Također je matična kompanija Puig potvrdila da će Van Noten nastaviti biti glavni kreativni direktor i predsjednik odbora. U svojoj objavi on je istaknuo da će njegovu žensku kolekciju za proljeće 2025. kreirati njegov studijski tim s kojim je vrlo blisko surađivao svih ovih godina, a dodao je da ima puno povjerenje u njih da će obaviti sjajan posao.

Prodaja Puigu Van Noten je 2018. prodao većinski udio u svojoj tvrtki španjolskom konglomeratu Puigu. Usredotočen uglavnom na ljepotu, Puigov modni ogranak uključivao je Jean-Paula Gaultiera i Carolinu Herreru. U to vrijeme prihod Van Notena procijenjen je na oko 100 milijuna dolara. Nakon prodaje, njegova se tvrtka proširila na beauty segment. Otvorene su nove trgovine, no osjećaj kolekcija ostao je isti - estetska priča nastavila se bez prekida i bez razvodnjavanja.

Objavu je Van Noten završio skicom sebe uz voljenog psa Harryja. Možda će sada imati vremena brinuti se za veličanstveni vrt u svom domu u belgijskom selu, a koji je bilo snažan izvor inspiracije za njegove dizajne. Snimkom svoje ruke kako piše pismo o umirovljenju, objavljenom na Instagramu, Van Notenov je to obznanio pod svojim uvjetima, s integritetom i gracioznošću, baš kakva je bila i njegova karijera duga gotovo četiri desetljeća. Njegova muška kolekcija u lipnju bit će mu ujedno zadnja, prije nego što preuzme savjetničku ulogu i imenuje zamjenu. Na pretpremijeri za jesen 2024. u Parizu prije nekoliko tjedana nije bilo naznaka da će to biti njegova zadnja ženska kolekcija.

Graciozan odlazak dizajnera koji je uvijek igrao po vlastitim pravilima Objava Van Notena da će se povući iz brenda koji je osnovao prije 38 godina bila je poput udarca za brojne ljubitelje mode. Osobito za one koji su posjećivali revije i skupljali njegove komade tijekom godina ta vijest značila je čistu tugu. Ali ono što to znači za industriju također se čini značajnim jer je Van Noten jedan od rijetkih dizajnera koji oduševljavaju bez trikova s piste, ograničenih izdanja, kampanja slavnih i ambasadora. Boje, teksture i cvijeće bile su njegove zvijezde, a modni vatromet stvarao je sam i samo odjećom. 'Cijela ta situacija sa slavnim osobama izmiče kontroli', rekao je tijekom prošlogodišnjeg intervjua prije nego što ga je WWD proglasio dizajnerom godine 2023. 'Imati slavnu osobu na modnoj pisti, imati slavnu osobu u prostoriji... sada mislim da se više recenzija odnosi na to tko sjedi u prvom redu nego na to o čemu se radi u kolekciji. Za mene moda zaslužuje mnogo više od toga da bude svedena na tako nešto.'

Dizajner dizajnera Van Notena često nazivaju dizajnerom dizajnera, što zapravo znači da su ljudi s visokim razinama ukusa imali trajnu strast prema njegovoj odjeći, uvijek zanimljivoj i izražajnoj, ali nikad pretjeranoj. Osmislio je jedinstven izgled koji će uvijek biti njegov potpis. Ne događa se često da netko može reći: 'Oh, to je baš Dries!' Ukratko, stvorio je svoj modni jezik.

Našao je i druge načine da iznenadi i oduševi. Njegova 50. revija 2005. godine mnogima je još uvijek među 10 najboljih - postavio je banketni stol za večeru za stotinjak ljudi, a on se kasnije pretvorio u modnu pistu. Kao bis, dvije police cijelom dužinom sjedala spustile su se sa stropa, a ispred svake osobe bila je knjiga koju je osobno potpisao. Bilo je to prije ere telefona s kamerom i sve što su posjetitelji imali od te noći bila su sjećanja. Ali ona nikada nisu izblijedjela. Čim je Van Noten 2007. otvorio svoju trgovinu punu antikviteta u Parizu, ona je postala mjesto hodočašća urednika tijekom tjedna mode, a mnogi su se pojavili na njenim vratima prije nego što su uopće raspakirali svoje kovčege. Njegov je rad oduvijek bio omiljen kreativnim dušama koje su u svoj stil uključile kaput izvezen šljokicama ili par hlača s op-art uzorkom. Volio je sjaj te perje i goleme cvjetne ukrase. Nikada nije samo dizajnirao odjeću, on je učio žene kako se odijevati na zabavan način i bez straha. A odgovor znatiželjnicima što imate na sebi uvijek je bilo jednostavno: Dries. Godine 2014. izložba u Musée des Arts Décoratifs, 'Dries Van Noten Inspirations', bila je tura kroz njegov um te je stavila njegove kolekcije s modne piste u kontekst mnogih njegovih referentnih kulturnih točaka, uključujući folklorni tekstil i likovnu umjetnost, glazbu i filmske isječke. Bila je to jedna od najraskošnijih modnih izložbi i mnogi su je razgledali.

Na izložbi su prikazana djela Yvesa Kleina, Francisa Bacona, Elizabeth Peyton i drugih uz vintage modu u rasponu od slavnog new looka iz 1947. Christiana Diora do funky jakne iz 1967., koja je pripadala Jimiju Hendrixu. (Van Noten je pronašao cvjetnu jaknu koja je inspirirala jednu od njegovih kolekcija muške odjeće na eBayu i uspio ju je pokazati na izložbi uz pomoć velikodušnog donatora.) Bio je ondje čak i izbor nakita koji je posudila Iris Apfel, a koji je inspirirao velike ogrlice s narukvicama u Van Notenovoj kolekciji za proljeće 2008. Njegovo povlačenje tako brzo nakon njezine smrti čini se prikladnim. Osim toga, bio je ponosan na Bronzinov renesansni portret (nikada prije posuđen iz Louvrea), postavljen uz apstraktnu sliku Gerarda Richtera iz 1986. godine. Dio njegove genijalnosti bila je sposobnost stvaranja ljepote iz svih kutova. Za kolekciju proljeće 2014. naručio je tkaninu s tulipanima temeljenu na vezenom satenskom tekstilu iz 1889. iz stalne zbirke Musée des Arts Décoratifs. Kad je bila dovršena, naličje mu se svidjelo jednako kao i prednji dio, pa ga je odlučio upotrijebiti na kaputu bez rukava. Uvijek je želio uzdići modnu vještinu. Prošle godine, u kolekciji za jesen 2023., učinio je to stavljajući fine krojeve, izuzetne tkanine iz nasljeđa, krojenje i detalje zakrpa na pozornicu povodom nastupa u Le Dôme de Paris te stvarajući jedan od najpoželjnijih predmeta sezone - kaput s pozlaćenim steznik strukom.

Dries Van Noten, jesen/zima 2024./2025. Izvor: Profimedia / Autor: www.fashionpps.com / Avalon / Profimedia







Tijekom godina suptilno je njegovao 'dramu' modnih revija sa svjetlima reflektora i jazz glazbenikom, cvijećem zamrznutim u kockama leda, čupavim tepihom na pisti, poput pokrivača od trave na glazbenom festivalu, i soundtrackom koji je uključivao glasove izvođačica kao što su Björk, Debbie Harry, Destiny's Child i Courtney Love. No pristupačnost i krajnji kupac bili su mu uvijek najvažniji. 'Zato što to nije teoretski show, to je nešto što bi trebalo govoriti mnogim ženama', naglasio je, govoreći o balansiranju između komercijalnog i kreativnog nakon prodaje većinskog udjela Puigu 2018. Odjeća Van Notena nikad se nije tako dobro prenijela na e-trgovinu jer je dizajnirana da bude u svijetu, cijenjena iz svih kutova, a ne samo na ravnom ekranu. Ipak, nakon najave odlaska u mirovinu obožavatelji su pohrlili na društvene medije da bi kolektivno tugovali i pojačali promet na Saks.com i drugim web stranicama trgovina.

Boje, uzorci i izvori inspiracije Van Noten ima 65 godina i svojom pojavom odaje dojam dobrog katoličkog školarca, kakav je nekoć bio. 'Moj osobni stil prilično je dosadan, moram priznati', rekao je Tatleru prošle godine. 'Radim cijeli dan i gotovo sedam dana u tjednu na odabiru boja, pređe, materijala, oblika... zadnje što želim učiniti ujutro je otvoriti ormar i reći da ću odjenuti zeleni džemper s ovim i onim.' Belgijski majstor oko vrata nosi šal - dodatak s kojim ga se gotovo uvijek može vidjeti u javnosti. 'Gotovo svi modni dizajneri imaju svoju uniformu samo kako bi pobjegli od tog trenutka. Jedino što sam promijenio su šalovi, kojih imam velike hrpe, i to u raznim bojama', kaže kroz smijeh.

On nije jedan od onih koji slijede trendove, već svoju estetiku pronalazi tako što 'ide s tokom'. I to dobro funkcionira: brend, koji je 2017. obilježio 100. modnu reviju, ne oglašava u časopisima niti predstavlja kolekcije na internetu ili medijima prije nego što ih klijenti vide, ne odijeva slavne osobe i influencere samo da bi privukao nove kupce — iako ima mnogo obožavatelja u redovima slavnih. 'U našoj trgovini u LA-u imamo puno kupaca koji dolaze pronaći odjeću za nastup. Odijevamo košarkaše, nogometaše, glumce, redatelje, glazbenike, sve te ljude', kaže. 'Ali to je zapravo zato što su zainteresirani za odjeću, a ne zato što im šaljemo veliku kutiju odjeće. To je način na koji ja volim raditi.' Kada ne dizajnira ili putuje, Van Notena se može naći na njegovom neoklasičnom imanju iz 19. stoljeća u Lieru, u blizini Antwerpena, s 22 hektara parka koji obrađuje sa životnim partnerom Patrickom Vangheluweom. 'Živim s prirodom. Kad idem na odmor, Vangheluwe i ja imamo kuću u Italiji, izgrađenu skoro u moru', kaže. 'Za mene to ima ljekovit faktor.'

On također cijeni nedostatak ljudske kontrole u prirodi; za razliku od svijeta mode, gdje ljudi odlučuju što će se dogoditi i kada, ako netko želi određenu vrstu cvijeta - mora ga posaditi u pravom trenutku. 'Kao osobi koja se bavi modom, to je vrlo dobra ravnoteža, jer svaki put te priroda povuče na tlo i diktira tvoje postupke. I mislim da me to drži prilično uravnoteženim.' A ta dva svijeta se suprotstavljaju. Poznat kao majstor printova i uzoraka, Van Noten je koristio fotografije cvijeća koje je uzgojio kako bi stvorio printove na svilenim haljinama, lakiranim balonerima i gornjim dijelovima od šifona iz njegove ženske kolekcije jesen/zima 2019. A u ožujku 2022. svoju ljubav prema prirodi prenio je na novi medij - kozmetiku. Potpisao je ugovor sa španjolskim modnim i parfemskim divom Puigom 2018. i proveo tri i pol godine razvijajući svoju prvu beauty liniju. 'Rekao sam da to mora biti kolekcija za toliko različitih dobi, muškarce, žene, različite nacionalnosti, različite skupine.'

Dostupna odjeća 'Ne proizvodimo couture; izrađujemo prêt-à-porter. I jako sam strog po pitanju toga. Ako želite ostvariti snove, stvorite visoku modu i pokažite je bez pretvaranja da radite nešto što ljudi poslije mogu pronaći iako to ne prodajete. Za mene to nije u redu. Stvarno želim prikazati stvarnost, a ne nekakvu teoriju, poput: 'Ovako bi moda mogla izgledati, ali ti je nikad nećeš moći shvatiti.' Za mene je to stvarnost koju želim pokazati. Dobro, možda lijepa stvarnost, možda realnost prikazana s curama koje sve imaju 180 centimetara i dečkima visokim 188 centimetara, ali ipak je to realnost.'

Rezultat je bila linija od deset uniseks cvjetnih mirisa, ruževa za usne i dodataka upakiranih u dvobojne, suprotstavljene uzorke izvučene iz Van Notenove kolekcije printova. Odražavajući njegovu ljubav prema prirodnom svijetu, boce se mogu ponovno puniti. 'Možete otići u trgovinu da biste ponovno napunili bocu ili naručiti ponovno punjenje putem interneta. Ali svoju bocu možete koristiti i za nešto drugo: znam ljude koji su je kupili i također je koriste kao vazu.' Njegov vrt mu je izvor velike inspiracije, ali i metafora za svakodnevne poteškoće vođenja neovisne modne marke. Van Noten kaže da se on i njegov dugogodišnji poslovni i životni partner Vangheluwe često šale da će jednog dana napisati knjigu pod naslovom 'Depresivni vrtlar' o svim stvarima koje mogu poći po zlu, od promjenjive klime do grabežljivih kukaca i tako dalje. Planiraš i planiraš, kaže, a ionako uvijek nešto pođe po zlu. Depresivni vrtlar to zna. Međutim on također zna da se to jednostavno događa kada pokušavate kontrolirati ono što se ne može kontrolirati - to znači živjeti u stanju stalne poniznosti. Ali i povećanu sposobnost da cijenimo čudne darove koje okolnosti ponekad omoguće. To znači živjeti život pun nepoznatih stvari, velikih i malih, a opet nikada ne prestati pokušavati izmamiti ljepotu.

Pokušaj objašnjavanja groznice koju Van Notenova odjeća izaziva kod nekoga tko je nikad nije vidio težak je zadatak jer ona na mnogo načina prkosi onome čemu smo naučeni diviti se u suvremenoj modi. Naprimjer, haljina, košulja ili suknja Van Notena ne kupuju se samo zbog kroja: oblici, od kojih se neki pojavljuju iz sezone u sezonu, konvencionalno su ženstveni i uvijek laskavi, pametno izrađeni i arhitektonski ispravni. Van Notenenova haljina midi duljine uvijek će biti drapirana na pravi način, tako da dopušta iluziju struka, a da ga zapravo ne definira; suknja, ravna navlaka od lagane svile, uvijek će biti dovoljno tanka da samo prelazi preko bokova, ali ne toliko tanka da ometa kretanje. Krojevi nikada nisu pretjerani i nisu pozivi na preispitivanje ženskog oblika. Izrezi, ekstremne dimenzije, jastučići za ramena, ekstravagantni volumen - rijetko ćete to pronaći na Van Notenovu odjevnom predmetu. Njegov veliki dar je boja. Nijedan današnji dizajner to ne razumije tako dobro kao on; niti jedan nema tako bogat rječnik tonova tako da je neke od njih nemoguće povezati s bilo čim drugim osim s njegovom odjećom. Dior je možda imao svoj new look, a Van Noten ima svoju plavu boju: svjetliju od indiga, crnju od različka, dublju od Pacifika. Tu je i žuta (bogati, žumanjkasti neven), zelena (sjajna, gusta boja smaragda postavljena na kvadrat tamnog baršuna), crvena (cimetasta i pomalo kredasta) i ljubičasta (prašnjavi patlidžan). Ali nisu samo same boje ono što Van Notenovu odjeću čini tako nezaboravnom, tako rezonantnom; to je ono što on radi s njima, tjerajući ih u čudne odnose i suprotstavljanja koja bi, kad biste ih sveli samo na riječi, mogla zvučati nevjerojatno, čak povremeno i neugodno. U stvarnosti, međutim, ti spojevi su otkrivajući, toliko jednostavni da traže da preispitate ograničeni način na koji smo bili potaknuti da vidimo boju na prvom mjestu - zašto se, nakon svega, ljubičasta boja irisa ne može spariti s bojom devine dlake? Zašto dulce de leche smeđa ne može koegzistirati s kelp plavom? Svaka Van Notenova revija tjera na ta preispitivanja.

Uz boje, Van Noten ima nenadmašan osjećaj za uzorke. Dizajni koji ukrašavaju njegovu odjeću aludiraju na sve, od ukrasa iz dinastije Qing i slika Francisa Bacona do ikonografije iz osmanskog doba i fotografija gradova noću umjetnika Jamesa Reevea. Naravno, svi dizajneri uzimaju iz različitih kultura, razdoblja te od umjetnika, ali prečesto njihova posveta djeluje kao kostim, sugerirajući izmišljenu, a ne stvarnu strast. Van Notenove posudbe manje su doslovne. Razlika između dizajnera i kopiranta je u tome što dizajner svoj izvorni materijal pretvara u nešto drugo, nešto svoje. Zanimljivo, u tom poznavanju tekstilnih i umjetničkih tradicija iz velikih svjetskih civilizacija, Van Noten se naziva Flamancem. Dizajneri ovih dana rijetko rade tamo gdje su rođeni ili odrasli — danas biti u modi znači zamijeniti stvarno državljanstvo za paralelni svemir u kojem djeluje industrija, svemir koji se sastoji od Milana, Pariza, Londona, New Yorka i možda Tokija — a ipak Van Noten, koji putuje jednako kao i svi njegovi vršnjaci, nastavlja živjeti i raditi u Antwerpenu, u kojem je rođen, odrastao i školovan. Priča o kultnom dizajneru Kad je Van Noten bio dijete, Antwerpen je uglavnom bio miran buržoaski grad, no moda, ideja o njoj, za njega nije bila nepoznat koncept. Rođen 1958., odrastao je u obitelji u kojoj je ljubav prema odjeći bila međugeneracijska. Sin vlasnika butika muške konfekcije i unuk krojača, vrlo brzo je pokazao interes za to. Njegovo usavršavanje počelo je unutar zidova prestižne Kraljevske akademije likovnih umjetnosti u Antwerpenu. U modnom odjelu te ustanove usavršavao je tehničke vještine razvijajući svoju umjetničku viziju. Prve korake na međunarodnu scenu napravio je 1986. na izložbi u Londonu s kolektivom Antwerpen Six, skupinom mladih belgijskih dizajnera koji su plijenili subverzivnošću svojih kreacija. Iste godine lansirao je istoimeni brend i predstavio prvu mušku kolekciju 'Sailing' na British Designer Showu u Olympiji. Dizajner se već tada istaknuo svojom osjetljivošću na lijepe materijale. Njegova hrabra upotreba boja, kao i eklektične mješavine uzoraka i tekstura, postat će njegov dobro prepoznatljiv potpis.

Održivost kao cilj Poput Stelle McCartney, Chloé i novog vala mladih dizajnera, na revijama Van Notena postoji napor da se otpad svede na minimum; dok je nakon mnogih modnih revija potreban kamion za skupljanje smeća, jedino što je njegov tim morao baciti nakon revije za proljeće/ljeto 2023. bile su dvije role recikliranog papira. 'Nismo izgradili ništa posebno; sve se iznajmljivalo i moglo se kasnije vratiti ljudima da bi se ponovno upotrijebilo. I kad vidiš da to možeš raditi na taj način, stvarno je zabavno', kaže sa smiješkom. 'Naravno, nismo bili savršeno održivi u prošlosti, ali uvijek smo pokušavali stvoriti odjeću koju ljudi mogu cijeniti i nositi na mnogo načina, i to dugo vremena', kaže. A upravo je to dugo vremena bila ključna šifra za marku čije arhivske komade ljubitelji starinskih proizvoda smatraju osnovnim predmetima, traženima na stranicama za preprodaju. 'Ne dizajniram totalne siluete, dizajniram komad po komad, tako da ih možete nositi na puno načina', objašnjava dizajner.

Njegov jedinstveni stil priskrbio mu je svjetsku slavu. U svojim kolekcijama ističe orijentalno nadahnute printove ugrađujući ih u izrazito suvremene i urbane komade. Uspijeva odati počast kulturama iskazujući poštovanje i divljenje te nikad ne prelazeći u kulturno prisvajanje. Utjecaji Van Notena kojima se inspirirao su višestruki. Iz svojih putovanja crpi jednako koliko i iz umjetnosti ili prirode da bi potaknuo svoju kreativnost. Iako sam brend možda nije naveliko poznat široj javnosti, tijekom godina dosljedno je prepoznat u modnoj industriji. Njegov otac, koji je i sam potjecao iz krojačke obitelji, posjedovao je nekoliko butika i redovito je putovao u Milano i Pariz da bi kupio dobro izrađenu talijansku i francusku robu: Ferragamove cipele, Charvetove košulje. A kao tinejdžer, Van Noten je bio kupac na dječjem odjelu. Prodavaonice bi povremeno održavale subotnje poslijepodnevne revije, a lokalni modeli vrtjeli su se prostorom noseći nove ponude sezone. Živeći od tekstila, tkanina, robe iz svih zemalja i kultura koje okružuju malenu Belgiju, obitelj je slijedila stoljetnu trgovačku ostavštinu, pridružujući se generacijama srednjeg sloja koje su vršcima prstiju prelazile preko strane svile i strane vune. Da ste bili bogati trgovac iz 13. stoljeća u Brugesu, nedaleko od Antwerpena, proveli biste cijeli život susrećući se s uzorcima i bojama iz zemalja koje ste samo mogli zamisliti kroz njihova materijalna dobra; čuđenje bi vam bilo u krvi. Biti Flamanac - kao što Van Noten nepokolebljivo jest - značilo je provesti život gledajući široko. Ova perspektiva može djelomično objasniti zašto je dolazak takozvane antverpenske šestorke — skupine diplomanata modne škole iz ranih 80-ih na Kraljevskoj akademiji likovnih umjetnosti, među kojima su bili Van Noten, Ann Demeulemeester i Walter Van Beirendonck, koji su zajedno napravili sada već legendarni show u polugerilskom stilu u Londonu 1986. — bio više iznenađenje za ostatak svijeta nego za same sudionike.

Van Noten je prešao u odraslu dob 1970-ih, u ranim godinama moderne kulturne globalizacije, kada su ideje i estetika, glazba i umjetnost putovali brže i dalje nego ikada prije u ljudskoj povijesti. Mogli ste biti adolescent u Antwerpenu i čuti punk glazbu iz Londona ili Zapadnog Berlina, i odjednom biste shvatili da netko stvara nešto čega možete biti dio, u čemu možete sudjelovati, kao da komunicira izravno s vama. Gledali ste u časopisima i na televiziji ljude sličnih godina kako rade stvari koje biste i vi mogli učiniti, i to je bilo dirljivo, transformativno. Za Van Notena ta je osoba bio David Bowie, a godinama kasnije odavao mu je počast uskim odijelima poput oštrice. A nije to bilo samo u modi, već su posvuda mladi ljudi shvaćali da ono što ih može ujediniti nije obitelj, nasljeđe ili nacija, već glazba ili umjetnost, kazalište ili film. Oni su stvarali novi val, avangardu, ali počeli su to činiti kao način traženja neke vrste veće veze - kao način da dopru do nekog drugog. Nakon izložbe u Londonu, Van Noten se vratio kući i počeo prodavati. Započeo je svoj posao s muškom odjećom, a jedan od njegovih prvih (i najdugotrajnijih) klijenata, Barneys New York, jednostavno je kupio najmanje veličine iz njegove kolekcije i prodao ih kao žensku odjeću. Tri godine kasnije, 1989., preselio je svoj mali butik u bivšu robnu kuću na pet katova u zapuštenom dijelu grada i ozbiljno se počeo baviti modnim dizajnom.

Antverpenska šestorka Školovanje Driesa Van Notena ranih 1980-ih označilo je početak onoga što će postati revolucionarna karijera u modi. Uz kolege koji će formirati legendarnu grupu poznatu kao antverpenska šestorka, Van Noten je izazvao konvencije svijeta mode inovativnim dizajnom i izrazitom avangardnom estetikom. Antwerp Six grupa su modnih dizajnera koji su se školovali na Kraljevskoj akademiji likovnih umjetnosti u Antwerpenu između 1980. i 1981. kod Linde Loppe. Tisak ih je počeo nazivati grupom oko 1990., nakon što se famozna šestorka 1986. dovezla u kombiju iz Belgije kako bi se predstavili na sajmu u Londonu The British Designer Show i neočekivano stekli su snažan utjecaj.

I nikada nije prestao. U Van Notenovoj karijeri dugoj četiri desetljeća izostaju priče o bankrotu, sukobima, neodgovornosti, prekomjernoj zaduženosti, prekomjernoj ekspanziji, prekomjernom trošenju ili nepostojanom, opasnom sjaju. Radio je polako i pažljivo; radio je samo ono što je htio i kad je htio. Na tom putu bilo je izazova (globalne recesije, tržište luksuza postajalo je sve nestalnije, trendovi, hirovi i trikovi koje je trebalo izdržati) i trijumfa: ženski butik u Parizu 2007.; drugi u Tokiju i butik muške odjeće u Parizu 2009. te raskošna izložba 'Inspirations' 2014., jedna od rijetkih za živućeg dizajnera. Ali ono što je ostalo nepromijenjeno bila je Van Notenova disciplina, njegova averzija prema samozadovoljnosti, prema ludosti, njegova privrženost strogosti koja se najavljuje u njegovim nacrtima i ponašanju: osjećaj discipline koji mu je, paradoksalno, priskrbio nevjerojatnu umjetničku slobodu. Iako mora raditi kompromise - svaka kreativna osoba to čini, na ovaj ili onaj način - rijetko mora činiti ustupke. Danas kontrolira svaki element svog poslovanja, a na liniji obuće surađuje s proizvođačem. Reći će vam, bez isprike, da želi da se njegova odjeća prodaje i da je izrađuje za prodaju. Njegov posao, njegova dugovječnost i zdravlje, podsjetnik je da je jedna od najzavodljivijih izmišljotina mode ta da ona postoji kao čisti estetski izričaj - a ipak oni koji vjeruju u to oni su koji nestaju nakon godinu ili pet kao kometi čiji repovi brzo blijede.

Odnos prema konkurenciji, reklamiranje i prije svega odgovornost Van Noten se ne reklamira i umjesto da skuplja ugovore o licenciranju parfema, radije surađuje s Fredericom Malleom na jedinstvenom mirisu. Njegovi se dizajni nose na crvenom tepihu, no vjerojatnije je da ih je slavna osoba kupila nego da ih je posudio njezin stilist, a ugovori koji vežu celebrityja za njegov brend su nezamislivi. 'To je ispravan način jer je to u tom slučaju njihov izbor. Odjenuli smo Cate Blanchett za dodjelu Oscara jedne godine. Tada je bila u osmom mjesecu trudnoće. Učinili smo da izgleda stvarno glamurozno i veličanstveno – dospjela je na sve liste najbolje odjevenih jer je izgledala tako nevjerojatno. Takve stvari se događaju, ali nema pravog sustava. Mislim da su nepisana pravila crvenog tepiha tako tužna. Bez cvjetnih printova na Oscarima, naprimjer. Ako je to pravilo, onda napravimo print cvijeća. Za zimu imamo prekrasne večernje kombinacije izrađene od bež ispranog pamuka s puno veza. Znate da nijedna zvijezda neće nositi to na crvenom tepihu… sada moraju biti polugole', kaže.

Rijetke suradnje Dizajner je oduvijek bio vrlo selektivan kada je riječ o suradnjama: za svoju kolekciju proljeće/ljeto 2020. učinio je ono što je New York Times nazvao 'suradnjom koja će označiti prekid svih suradnji', pozvavši francuskog dizajnera Christiana Lacroixa da se vrati u industriju - koju je napustio u 2009. Radio je s njim na fantastičnom, modernom, couturea dostojnom izgledu koji je spojio vez, uzorke i nojevo perje. 'To je, zapravo, jedan od vrhunaca moje karijere - ne samo revija i kolekcija, već i stvaranje te kolekcije s njim', kaže Van Noten. 'Ako radim s drugim dizajnerom, to stvarno mora biti nešto intrigantno i zabavno; ne samo marketinških razloga. Važno je da postoji razlog za to.' U studenom 2022. brend je pokrenuo i neočekivanu suradnju s kalifornijskom markom ulične odjeće Stüssy, što je doista bilo zabavno. S kampanjom u kojoj glumi Flea iz rock grupe Red Hot Chili Peppers, a snimio ju je Tyrone Lebon, capsule kolekcija sadrži sve, od trenirki s kravatom do svjetlucavog smokinga s kamenčićima, evocirajući i osjećaj nostalgije i mladenački duh obiju marki.

'Mislio sam da možemo doprijeti do više ljudi revijom nego oglašavanjem. Također, kada se namjeravate baviti oglašavanjem, morate odabrati svoju muzu. Morate odabrati osobu koja stoji iza svega što radite. Dečko i cura. I onda, je li mlada? Star? Plavuša? Crna? Koju boju kože ima? Je li mekana? Je li on mišićav? Mršav? Tako automatski izbacujete veliku grupu ljudi koji se ne poistovjećuju s osobom koju vide u vašoj reklami. Modna revija je neutralnija. Već imate grupu od otprilike 40 ili 50 modela', rekao je još 2015., ključne godine za njegov rad.

Popularni običaj puštanja novinara i kupaca diljem svijeta da vide pretkolekcije ne zanima Van Notena. 'Ne radim pretkolekcije. Imam druga rješenja da osiguram rane isporuke. Ali možda bi mi bilo zanimljivije raditi postkolekcije. Takve stvari čine nas iznimkom u svijetu mode. Svatko svoju istinu i način gledanja na stvari.' Osim toga, nije zainteresiran za držanje koraka s konkurentima. Zapravo, on ih naziva kolegama - što je možda pokazatelj velikodušnog duha koji je rijedak u industriji toliko opsjednutoj bilancom podjednako kao i porubima. 'Stilski radim stvari koje želim', kaže. 'Ali što se tiče organizacije, morate voditi tvrtku, imate odgovornosti.' Te odgovornosti uključuju njegove prodavače, osoblje i dobavljače. 'Trudim se da svake sezone imamo grafike, tako da možemo raditi s naših šest tiskara. U Indiji imamo kućnu radinost koja uključuje 3000 ljudi koji rade na raznim tehnikama vezenja, pa mi je važno da u svakoj kolekciji imamo vezove. Ponekad su vrlo upečatljivi i vidljivi, ponekad su suptilni. Ali uvijek su tu, tako da mogu dati posao tim ljudima.' Brend se oduvijek činio pustolovnim i ambicioznim, ali ne i proždrljivim. Nije nastojao zadovoljiti sve ukuse. Nastavio je organizirati četiri revije svake sezone: dvije muške i dvije ženske. Van Noten nije postao žrtva nezasitnih modnih apetita zbog kojih dizajneri stvaraju desetke kolekcija godišnje i prave ekstravagancije diljem svijeta. Jednostavno je vidio drugačiji put koji će ga odvesti naprijed.