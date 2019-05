Modni preokret: Lijepa brineta zablistala u haljini koju bi svaka žena trebala imati u svom ormaru

Nakon višemjesečnog izbivanja s društvenih mreža i javnih događanja, zbog čega se između ostalog borila s anksioznosti, Selena Gomez se vratila 'među žive' i zablistala u velikom stilu. Osim što je promijenila prioritete i posvetila se psiho-fizičkom oporavku od operacije i ljubavnog brodoloma, pjevačica je očigledno odlučila poraditi i na stilu odijevanja

Slavna pjevačica Selena Gomez u posljednje vrijeme kao da je nestala s lica Zemlje, no nedavne paparazzi fotografije daju nadu njezinim obožavateljima da se vratila u svoju svakodnevicu. Paparazzi su slavnu pjevačicu snimili tijekom dolaska na zabavu Hollywood Female Empowerment u Los Angelesu, a stajling koji je nosila pravo je osvježenje u usporedbi s njezinim dosadašnjim odabirima.

26-godišnja pjevačica zablistala je u prekrasnoj točkastoj haljini na preklop s potpisom modne kuće Celine, koja plijeni elegancijom i trendi izgledom koji nikad ne izlazi iz mode. Točkice su ove sezone apsolutni 'must have', no činjenica je da haljina na preklop predstavlja bezvremenski klasik s kojim je nemoguće pogriješiti.