Ruši sve rekorde: Mlada glazbenica ovime se približila i do sada nepobjedivim Beatlesima

Glazbenica Ariana Grande u posljednje vrijeme ima mnogo razloga za slavlje. Osim što je zaredala nekoliko hit pjesama koje ruše sve rekorde slušanosti, ova 25-godišnjakinja postala je najpraćenija osoba na Instagramu

Gomez je do kraja listopada prošle godine bila i najpraćenija osoba na Instagramu, no onda ju je pretekao nogometaš Cristiano Ronaldo pa je ostala samo s titulom najpraćenije žene. Sada je izgubila i tu titulu, a nova kraljica Instagrama Ariana Grande opasno se bliži i Cristianu Ronaldu kojeg trenutno prati 155 milijuna ljudi.

Osim toga, Grande reda i glazbene uspjehe, a njezine pjesme ruše sve povijesne rekorde slušanosti, koje su do sad držali britanski kraljevi rock glazbe- Beatlesi. Čak tri pjesme s njezina albuma 'Thank U, Next', zauzele su prve tri pozicije na Billboardovoj listi 100 najslušanijih u svijetu što je do sada uspjelo samo spomenutim Beatlesima davne 1964. godine.

Njezina najslušanija pjesma koja je zauzela prvo mjesto je '7 Rings', na drugom se smjestila 'Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored', dok je treći najslušaniji singl 'Thank U, Next'.