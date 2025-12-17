Modni klasik koji ne blijedi: Kći Gwyneth Paltrow zablistala u majčinoj haljini

Gotovo 30 godina prošlo je otkako je Gwyneth Paltrow na premijeri filma 'Emma' nosila crnu Calvin Klein haljinu, a sada ju nosi njezina 21- godišnja kći

Apple Martin, 21-godišnja kći oskarovke Gwyneth Paltrow i glazbenika Chrisa Martina, već neko vrijeme ima oko na majčinom ormaru. 'Ponekad se samo igramo presvlačenja i ona će odjenuti moje oskarovske haljine i slično', otkrila je svojedobno Gwyneth u intervjuu za Vogue. U utorak navečer u New Yorku, kako bi podržala svoju slavnu majku na premijeri njezina novog filma 'Marty Supreme' studija A24 , Apple Martin odjenula je jedan od njezinih klasičnih lookova.

Gotovo 30 godina kasnije Dvadesetjednogodišnja Martin prošetala je crvenim tepihom u pripijenoj crnoj haljini Calvin Klein Collection koju je Paltrow prvi put nosila na premijeri filma 'Emma' 1996., kostimirane drame inspirirane djelom Jane Austen u režiji Douglasa McGratha. Paltrow, također u crnoj haljini, na ovu zvjezdanu projekciju osim Apple dovela je i sina, 19- godišnjeg Mosesa Martina.

Paltrow je zasigurno bila oduševljena vidjevši kćer u izdanju koje je i sama jednom nosila, osobito jer je nedavno oduševljeno izjavila za The Hollywood Reporter da je Apple 'toliko jebeno cool'. No to nije bilo iznenađenje. Duo je nedavno udružio snage u kampanji za Gap Studio, a u intervjuu kojim su promovirale suradnju Paltrow je za Vogue otkrila da Apple pomno pretražuje njezin golemi modni arhiv.

'Vadi svakakve stvari. Jako je opsjednuta svim mojim Calvin Klein komadima iz devedesetih, kojih ima puno — i Pradom iz devedesetih, kojih također ima puno', rekla je Paltrow za Vogue. 'Ponekad se samo igramo presvlačenja i ona će odjenuti moje oskarovske haljine i tako to. Zabavljamo se tamo dolje'.

Apple Martin je, pak, pohvalila mamin stil: 'Ona je totalna badass kad je riječ o modi, oduvijek radi što želi i nije je briga. Imam osjećaj da sam konačno došla do točke u kojoj me stvarno nije briga što ljudi misle. Utjecala je na mene'. Film 'Marty Supreme', u režiji Josha Safdijeja, u široku distribuciju kreće na Božić. Paltrow u filmu glumi uz Timothéea Chalameta i Odessu A’zion u priči o Martyju Mauseru, rođenom prevarantu i talentiranom igraču stolnog tenisa koji se neće zaustaviti pred ničim kako bi postao fenomen.