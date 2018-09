Mix it up with City Center one!

Maksimalno tri boje u cijelom outfitu? Decentne cipele koje prate styling i ne dominiraju? Samo tamne, zagasite boje za hladniju sezonu? Ili prugice ili kockice, nikako oboje? Ma ne! Zaboravite na pravila koja vas sputavaju! Ove sezone samo je jedno modno pravilo obavezno: Mix it up!

Maksimalno tri boje u cijelom outfitu? Decentne cipele koje prate styling i ne dominiraju? Samo tamne, zagasite boje za hladniju sezonu? Ili prugice ili kockice, nikako oboje? Ma ne! Zaboravite na pravila koja vas sputavaju! Ove sezone samo je jedno modno pravilo obavezno: Mix it up!

Manekenka i influencerica Lidija Lešić u kampanji jesen/zima City Centera one savršeno je utjelovila zaigranu modnu ikonu koja zna da je ove sezone igrati na sigurno – čisti promašaj. Različiti materijali, boje, uzorci i stilovi savršeno se upotpunjuju u viziji koju je osmislio i fotografirao Mladen Šarić, a 'it' komade iz trgovina City Centera one odabrao Saša Joka. Kad se tome pridoda 'big hair' Milene Maršić i uočljivi make-up koji slijedi najnovije svjetske trendove u izvedbi Saše Jokovića – rezultat mogu biti samo fenomenalne fotografije koje daju presjek ključnih trendova nove sezone. I odličan making of video koji najbolje dočarava atmosferu s nezaboravnog snimanja.