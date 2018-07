Meghan Markle mora se pridržavati kraljičinog suludog pravila koje je princezu Dianu dovodilo do ludila

Biti član kraljevske obitelji možda zvuči idilično, no puno je tu protokola i pravila ponašanja kojih se potrebno pridržavati. Život Meghan Markle preokrenuo se za 180 stupnjeva - od slobodnog, holivudskog života koji je nekad živjela, kada je još uvijek mogla reći što god pomisli, raditi što želi i kretati se kada i kamo god poželi, do života na kraljevskom dvoru uz svog princa, na kojem vladaju nešto drugačija pravila, a posljednje u nizu koje je izašlo u javnost možda je najbesmislenije od svih

Primjerice, Kate Middleton, koja obožava espadrile, ne smije se u njima pojavljivati u kraljičinoj prisutnosti jer ih ona ne podnosi, na kraljevskom dvoru zabranjeno je jesti češnjak, a kraljica je Meghan Markle čak uspjela natjerati da obuje hulahupke na dan njezina prvog pojavljivanja u javnosti kao supruge princa Harryja i članice kraljevske obitelji.

No kada smo mislili da smo čuli sva besmislena pravila, prevarili smo se. Prema riječima sir Williama Heseltinea, bivšeg privatnog tajnika kraljice Elizabethe II, Meghan se odsada mora pridržavati kraljičinog rasporeda odlaska na spavanje. Da, zaista postoji raspored po kojem članovi kraljevske obitelji odlaze na spavanje.

U kraljičinoj prisutnosti nitko ne smije otići na spavanje prije nje. Kraljičin bivši tajnik također je otkrio kako je ovo pravilo bilo prava noćna mora za pokojnu princezu Dianu.

'Za Dianu su duge kraljevske večeri bile agonija. Bio je običaj da se sat ili dva sjedi u sobi za druženje te vodi konverzacija i nitko nije imao pravo otići na spavanje prije nego što to učini kraljica. Dianu je to dovodilo do tolikog ludila da bi se ispričala i povukla u svoju sobu, što se smatralo neprikladnim', izjavio je sir William Heseltine.