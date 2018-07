Sve što morate znati o novom domu Meghan Markle i princa Harryja

O posebnoj povezanosti bake i unuka, kraljice Elizabete II i princa Harryja, nepotrebno je govoriti. A da joj je zaista omiljeni unuk, kako se šuška već godinama, dokazala je i nedavno, kada je Harryju i njegovoj supruzi Meghan Markle povodom vjenčanja darovala još jednu vrijednu nekretninu

Naime, kako donosi Daily Mail, kraljica Elizabeta II poklonila je princu Harryju i Meghan Markle novi dom - imanje pod nazivom Adelaide Cottage, odavno u vlasništvu kraljevske obitelji, a to je već druga kuća koju je darovala najmlađem unuku.

Sve do sada novopečeni supružnici živjeli su u Nottingham Cottageu, u sklopu Kensingtonske palače, no sada će svoju adresu zamijeniti novom, i to luksuznim Apartmanom 1 Kensingtonske palače. Budući da je desno krilo palače trenutno još u radovima jer se preuređuje, lako je moguće da će se supružnici preseliti i u svoju novu kuću, barem nakratko.

A evo što sve morate znati o njihovoj novoj nekretnini: