Ma tko bi joj dao 58 godina: Carla Bruni ovim je detaljem nadmašila sve na crvenom tepihu

L.M.B

26.01.2026 u 18:43

Carla Bruni
Carla Bruni Izvor: Profimedia / Autor: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Carla Bruni servirala je izdanje kojim je sve bacila u drugi plan, a svu pozornost plijenio je jedanmodni detalj

Carla Bruni, bivša prva dama Francuske, model, pjevačica i poduzetnica, pojavila se na reviji Schiaparelli proljeće/ljeto 2026. u Parizu, nakon što je njezin suprug, Nicolas Sarkozy, pušten iz pritvora.

Za ovu uzvišenu modnu priliku, 58-godišnja Bruni je odabrala sofisticiranu crnu asimetričnu haljinu s detaljima koji naglašavaju seksepil, uparenu s modnim dodacima u tonu outfita.

Detalj koji mami poglede

Haljina je na prvi pogled minimalistička, no asimetrični kroj i bogati materijali dodaju dramatičnost i profinjenost, dok čipkaste čarape unose dozu senzualnosti, savršeno balansirajući formalnost i modnu avanturu. Upravo su one bile detalj koji se našao u centru pozornosti, ali i svojevrsna modna izjava da ovakvi zanosni dodaci nikako nisu 'zabranjeni' u srednjim godinama, dapače, u svaki look unose dozu mladolikosti i odvažnosti.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević

Kombinacija je naglašena elegantnim štiklama i decentnim nakitom, ostavljajući cijeli look besprijekorno skladnim.

Bruni se pojavila na stepenicama Petit Palaisa, među najutjecajnijim licima svijeta mode i showbiza, uključujući Demi Moore, Teyanu Taylor, Chiaru Ferragni, Lauren Sanchez i Marisu Berenson.

tportal
