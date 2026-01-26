Ma tko bi joj dao 58 godina: Carla Bruni ovim je detaljem nadmašila sve na crvenom tepihu

Carla Bruni, bivša prva dama Francuske, model, pjevačica i poduzetnica, pojavila se na reviji Schiaparelli proljeće/ljeto 2026. u Parizu, nakon što je njezin suprug, Nicolas Sarkozy, pušten iz pritvora.

Za ovu uzvišenu modnu priliku, 58-godišnja Bruni je odabrala sofisticiranu crnu asimetričnu haljinu s detaljima koji naglašavaju seksepil, uparenu s modnim dodacima u tonu outfita.

Detalj koji mami poglede

Haljina je na prvi pogled minimalistička, no asimetrični kroj i bogati materijali dodaju dramatičnost i profinjenost, dok čipkaste čarape unose dozu senzualnosti, savršeno balansirajući formalnost i modnu avanturu. Upravo su one bile detalj koji se našao u centru pozornosti, ali i svojevrsna modna izjava da ovakvi zanosni dodaci nikako nisu 'zabranjeni' u srednjim godinama, dapače, u svaki look unose dozu mladolikosti i odvažnosti.