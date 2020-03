Loše životno razdoblje napokon je iza nje i Demi Moore izgleda bolje nego ikada

Lijepa glumica uvijek je brinula o svom izgledu i brinula se da održi savršenu formu. Zahvaljujući vježbanju i prehrani i danas izgleda prekrasno. Pojavila se u Parizu na tamošnjem tjednu mode na kojem su se okupili brojni slavni uzvanici.

Njenom sjajnom izgledu doprinosi duga sjajna kosa, kao i diskretna šminka koja njenom licu daje svjež i mladenački izgled. Lijepa glumica odisala je elegancijom i sofisticiranošću.

No, Demi je živi dokaz da izgled ponekad zavarava. Naime, glumica je nedavno objavila iskrenu knjigu memoara 'Inside Out' u kojoj je ispričala neke od najmučnijih događaja iz svog života. Od gorkih iskustava iz djetinjstva, preko braka s Bruceom Willisom, pa do veze i braka s Ashtonom Kutcherom, koji je gorko završio 2013. godine nakon niza njegovih preljuba.