Iako je s Demi Moore u katastrofalnim odnosima, Ashtona Kutchera dandanas još nešto veže s bivšom suprugom

Nakon što ga je njegova bivša supruga Demi Moore izbacila iz takta objavivši memoare u kojima ga optužuje za niz svojih problema i nezadovoljstvo u braku, Ashton Kucher je progovorio o odnosu s kćerima svoje bivše supruge koje je, kako kaže, 'pomogao odgojiti'

'Pomogao sam odgojiti tinejdžerice tijekom njihove adolescencije. Volim ih. Nikad ih neću prestati voljeti, poštovati i navijati za njih, navijati da budu što uspješnije u svemu što požele', rekao je Kutcher koji dodaje kako ih nikada ne bi prisiljavao da održavaju kontankt s njim, obzirom da nije njihov otac.

'Mislim... pokušate... ali u isto vrijeme ja nisam njihov otac. Nikada nisam pokušao biti njihov otac. Uvijek sam poštovao Brucea i smatram da je izvanredna osoba i predivan čovjek. Ako one ne žele imati kontakt sa mnom, neću ih prisiljavati na to, ali one to žele i to je super', rekao je Kutcher koji se 2015. oženio glumicom Milom Kunis s kojom danas ima dvoje djece.