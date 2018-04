Look bez greške: Ova 64-godišnjakinja sve je zasjenila u rokerskom izdanju

Christie Brinkley koja se proslavila kao model još u 80-ima i danas se može pohvaliti mladolikim izgledom i nevjerojatnom figurom

Na premijeri 'America Inside Out' National Geographica , lijepa Christie zavidila je modernim lookom koji je sve ostavio bez daha.

Ova vječito nasmijana plavuša nikad nije priznala da se podvrgnula plastičnim operacijama, već svoj mladolik izgled, kaže, duguje zdravom načinu života, predanoj tjelovježbi i vegetarijanskoj prehrani.

'Nastojim stalno podsjećati ljude da su moje vršnjakinje također važne. Žene me često pitaju smiju li nositi nešto obzirom na svoje godine jer osobe svoje dobi nikad nemaju prilike viditi u časopisima. A ja im kažem da se trebaju odijevati onako kako one žele', rekla je Christie dodajući kako je oduševljena uspjehom plus size modela Ashley Graham ili 69-godišnje Maye Musk.