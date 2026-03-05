Ljepotica iz 'Bridgertona': Nosila sam veličine 36 i 38, a svrstali su me u 'plus size'

Irska glumica Nicola Coughlan, poznata po ulogama u hit serijama 'Bridgerton' i 'Derry Girls', bez dlake na jeziku progovorila je o jednoj dobro poznatoj holivudskoj opsesiji

Nicola Coughlan dotaknula se teme koja je pratila njezinu karijeru od trenutka kada se pojavila u odvažnim scenama treće sezone 'Bridgertona' i njezin odgovor nije ono što bi mnogi očekivali.

U intervjuu za travanjsko izdanje britanskog Ellea, čiju naslovnicu krasi, 39-godišnja glumica otkrila je da je tijekom snimanja tih scena intenzivno vježbala i izgubila znatnu količinu kilograma. 'Vjerojatno sam tad nosila veličinu 38, a jedan od korzeta bio je veličina 36', rekla je, dodajući da ju je reakcija javnosti, koja ju je svrstala u kategoriju plus size, ostavila bez riječi. 'Body positivity' Nicola Coughlan ne želi postati glasnogovornica sveprisutnog pokreta 'body positivity' i oko toga je jasna. 'Ono što ponekad kažem, a što ljude izluđuje, jest da me ne zanima 'body positivity'. Postoji mnogo stvari koje me strastveno zanimaju, ali to nije jedna od njih. To je nečija stvar. Nije moja'.

Bridgerton, 4. sezona Izvor: Promo fotografije / Autor: Netflix





Bridgerton, 4. sezona Izvor: Promo fotografije / Autor: Netflix

Ono što je posebno smeta jest kada se njezin trud kao glumice svodi na izgled. Prisjetila se neugodnog susreta s obožavateljicom koja joj je prišla s pohvalama na tijelo. 'Rekla mi je da je voljela 'Bridgerton' zbog mog tijela, i odmah je počela pričati o svom. Pomislila sam: 'Želim umrijeti. Toliko mrzim ovo.'.

