FANI ČAPALIJA

Sjećate li se nje: Najljepša misica iz 90-ih zapalila mreže, samo se nižu komentari

E. K.

22.04.2026 u 19:49

Fani Čapalija Izvor: Cropix / Autor: Nikola Vilic / CROPIX
Bionic
Reading

Objava stare fotografije Fani Čapalije na društvenim mrežama podsjetila je na vrijeme kada je bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaće scene

Bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija koja je tu titulu ponijela 1993. godine izazvala je val nostalgije objavom fotografije iz 90-ih godina, razdoblja koje je obilježilo njezinu manekensku i javnu karijeru.

vezane vijesti

Uz jednostavan opis 'Jer 90-e su bile godine', prisjetila se vremena kada je dominirala modnim pistama i naslovnicama, a reakcije pratitelja nisu izostale u kojima su je redom hvalili.

U komentarima su se nizali komplimenti i poruke divljenja poput 'Neponovljiva', 'One&only', 'Najljepša'...

Godine koje su je obilježile

Devedesete su za splitsku ljepoticu bile prekretnica: 1993. godine osvojila je titulu Miss Hrvatske, a potom ostvarila i zapažen uspjeh na izboru za Miss svijeta, gdje se plasirala među pet najljepših.

Fani Čapalija Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec / CROPIX

Upravo iz tog razdoblja potječe i njezina legendarna izjava 'It’s OK!', koja se i danas često citira kada se govori o izborima ljepote.

No, ono što je jednako pamtljivo kao i sjajan plasman bila je posebna autentičnost i prirodnost pred kamerama. Ta kratka, ali samopouzdana izjava postala je simbolom njezina stava: bez pretjerivanja, bez lažne skromnosti, samo čista iskrenost koja je očarala svijet.

Početkom 2000-ih odlučila se povući iz javnog života. Nakon razvoda 2001. godine sve se rjeđe pojavljivala u medijima, a privatni život obilježili su i teški gubici u obitelji.

Bebe, vjenčanja i prekidi: Gdje su danas bivši 'Savršeni'? Izvor: Ostale fotografije / Autor: Tportal

Ipak, povremene objave na društvenim mrežama, poput ove, podsjećaju na razdoblje kada je bila jedna od najprepoznatljivijih domaćih misica.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MODNI INDEKS INFLACIJE

MODNI INDEKS INFLACIJE

Od Prade do Chanela: Evo koliko su poskupjeli kultni komadi iz slavnog filma
ZNA TO I EVA

ZNA TO I EVA

Kad želite igrati na sigurno, ovaj modni klasik s ključnim detaljem stupa na scenu
IZGLEDA FANTASTIČNO

IZGLEDA FANTASTIČNO

Nakon dva mjeseca izbivanja, Rania se vratila i sve osvojila jednim detaljem

najpopularnije

Još vijesti