Sjećate li se nje: Najljepša misica iz 90-ih zapalila mreže, samo se nižu komentari

Objava stare fotografije Fani Čapalije na društvenim mrežama podsjetila je na vrijeme kada je bila jedno od najprepoznatljivijih lica domaće scene
Bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija koja je tu titulu ponijela 1993. godine izazvala je val nostalgije objavom fotografije iz 90-ih godina, razdoblja koje je obilježilo njezinu manekensku i javnu karijeru.
Uz jednostavan opis 'Jer 90-e su bile godine', prisjetila se vremena kada je dominirala modnim pistama i naslovnicama, a reakcije pratitelja nisu izostale u kojima su je redom hvalili.
U komentarima su se nizali komplimenti i poruke divljenja poput 'Neponovljiva', 'One&only', 'Najljepša'...
Godine koje su je obilježile
Devedesete su za splitsku ljepoticu bile prekretnica: 1993. godine osvojila je titulu Miss Hrvatske, a potom ostvarila i zapažen uspjeh na izboru za Miss svijeta, gdje se plasirala među pet najljepših.
Upravo iz tog razdoblja potječe i njezina legendarna izjava 'It’s OK!', koja se i danas često citira kada se govori o izborima ljepote.
No, ono što je jednako pamtljivo kao i sjajan plasman bila je posebna autentičnost i prirodnost pred kamerama. Ta kratka, ali samopouzdana izjava postala je simbolom njezina stava: bez pretjerivanja, bez lažne skromnosti, samo čista iskrenost koja je očarala svijet.
Početkom 2000-ih odlučila se povući iz javnog života. Nakon razvoda 2001. godine sve se rjeđe pojavljivala u medijima, a privatni život obilježili su i teški gubici u obitelji.
Ipak, povremene objave na društvenim mrežama, poput ove, podsjećaju na razdoblje kada je bila jedna od najprepoznatljivijih domaćih misica.