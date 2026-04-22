Sjećate li se nje: Najljepša misica iz 90-ih zapalila mreže, samo se nižu komentari

Bivša Miss Hrvatske Fani Čapalija koja je tu titulu ponijela 1993. godine izazvala je val nostalgije objavom fotografije iz 90-ih godina, razdoblja koje je obilježilo njezinu manekensku i javnu karijeru.

Uz jednostavan opis 'Jer 90-e su bile godine', prisjetila se vremena kada je dominirala modnim pistama i naslovnicama, a reakcije pratitelja nisu izostale u kojima su je redom hvalili.

Devedesete su za splitsku ljepoticu bile prekretnica: 1993. godine osvojila je titulu Miss Hrvatske, a potom ostvarila i zapažen uspjeh na izboru za Miss svijeta, gdje se plasirala među pet najljepših .

U komentarima su se nizali komplimenti i poruke divljenja poput 'Neponovljiva', 'One&only', 'Najljepša'...

Upravo iz tog razdoblja potječe i njezina legendarna izjava 'It’s OK! ', koja se i danas često citira kada se govori o izborima ljepote.

No, ono što je jednako pamtljivo kao i sjajan plasman bila je posebna autentičnost i prirodnost pred kamerama. Ta kratka, ali samopouzdana izjava postala je simbolom njezina stava: bez pretjerivanja, bez lažne skromnosti, samo čista iskrenost koja je očarala svijet.

Početkom 2000-ih odlučila se povući iz javnog života. Nakon razvoda 2001. godine sve se rjeđe pojavljivala u medijima, a privatni život obilježili su i teški gubici u obitelji.